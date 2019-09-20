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Yeni kuşaklar YouTube’a hapsoldu!

Yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk, belgeselleri çeken ve yönetenlerin yeni kuşakların diline inmesi gerektiğini belirtti.

20 Eylül 2019 Cuma 11:21
Yeni kuşaklar YouTube’a hapsoldu!

 Karabük 

Yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk, belgeselleri çeken ve yönetenlerin yeni kuşakların diline inmesi gerektiğini belirtti. Özgentürk, yaptığı açıklamada, bugün dijital bir hız olduğunu ve yeni kuşakların YouTube’a hapsolduğunu söyledi.

Konudan şikayetçi olamayacaklarını fakat yeni kuşaklara belgesel yoluyla Türkiye’nin siyasi ve kültürel tarihini göstermek gerektiğini dile getiren Özgentürk, belgesel yapımcılarının gençlerin diline inmeleri gerektiğini kaydetti. Özgentürk, şöyle konuştu: “Gençleri YouTube’un elinden alalım demiyorum ama bütün bu belgeselleri çekenler ve yönetenler onların diline inmeli. Belgeselimizi o yeni kuşakların diline deforme olmadan ve kalitesizleşmeden onların diliyle hızlı bir dille anlatmalıyız. Yoksa gençler sabah akşam ‘Bak ne güzel domates yiyorum’ diyen youtuberları izlerler. Önümüzdeki yıllar verimsiz bir kuşak gelir. Kültürsüz bir kuşak gelir. Kendi tarihini bilmeyen, kendi siyasetini, kendi kültürel dünyasını bilmeyen bir 25 yaşındaki genç gelir. O zaman gerçekten yazmayı bilemez.

Özgentürk, “Kendi ülkesinin edebiyatçısını, yazarını, kültür adamını, hatta bilim adamını Aziz Sancar gibi bilmeli bu genç kardeşlerimiz. O yüzden belgeselin bu anlamda değeri var. Bugünlerde belgesel tabii ki az izleniyor. Belgeseli daha çok izlemenin yolunu bulmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özgentürk, bunun da yolunun dünyanın çeşitli kentlerindeki belgesel festivallere katılmak, Türkiye’nin pek çok kentinde belgesel yarışması yapmak olduğunu belirterek, Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin de buna öncü olması gerektiğini aktardı.   

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:21
  1. Karabük
  2. Yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk
  3. YouTube
  4. Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
  5. Türkiye
  6. belgesel yarışması

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