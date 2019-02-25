Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!

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31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimi yaklaşırken mevcut siyasi partiler de çalışmalarına hız verdi. AK Parti "Cumhur İttifakı" çatısı altında MHP ile birlikte seçime giderken CHP ise İYİ Parti ve Kandil’in partisi HDP ile kolkola girdi.

Türkiye seçim atmosferine girmişken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Böyle bir dönemde 'Yenibirparti.org' adlı internet sitesi yayına alındı.

AK Parti mitinginden alınmış fotoğraf kullanıldı

Yeni bir partinin kurulacağının sinyallerini veren sitede kullanılan görsellerde ise AK Parti’nin mitinglerinden alınan fotoğraflar kullanıldı.

"Siyasette taze kan süper güç Türkiye için heyecan" başlığıyla sitede yer alan görselde AK Parti mitinglerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen "rabia" işaretini yapan vatandaşlar görülüyor.

Kurulacak olan yeni partinin sloganlarının yer aldığı bir diğer görselde ise milliyetçi tabana yönelik mesajlar verilmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sıklıkla dile getirdiği Türklerdeki "Kızıl Elma" ülküsüne atıfta bulunularak "kurt" görseli kullanıldı.

Akıllara İYİ Parti’yi getirdi

AK Parti ve MHP tabanını hedef alacağı yorumları yapılan yeni partinin tanıtımında AK Parti mitinginden alınan fotoğrafların kullanılması ve ülkücü tabanı etkilemeye yönelik kurt görsellerinin tercih edilmesi akıllara Meral Akşener’in İYİ Parti’yi kurma sürecini akıllara getirdi.

Akşener’in toplumun tüm kesimlerini kucaklama iddiasıyla büyük bir yaygara kopartarak kurduğu ancak seçimlerde başarısız olarak CHP ve HDP’nin çatısı altına giren İYİ Parti’nin logosunda da "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle popülerlik kazanan, Türklerin Kayı boyunun simgesi kullanılmış, bu şekilde vatansever vatandaşların etkileneceği düşünülmüştü.

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