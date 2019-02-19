Yeni kira sertifikası ihraçlarıyla ekonomiye katkı sağlayacak

Vakıf Katılım, kira sertifikası ihraçlarına yenilerini ekleyecek. 2019 yılında yapacağı 8 milyar liralık ihraç için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alan banka, bu adımla kaynaklarını çeşitlendirmeyi; ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hedef fon sayısını artırmak

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada temel misyonlarının sektörü ve ülkeyi büyütmek olduğuna belirterek, şunları söyledi: “Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 2017 yılında aldığımız ilk ihraç tavanımız olan 2 milyar lirayı 10 tertip halinde, 2018 yılında aldığımız 5 milyar liralık ihraç tavanımızı ise 26 tertip halinde kira sertifikası ihraçları yoluyla 2019 Şubat ayında tamamlıyoruz. Şu anda tedavülde toplamda yaklaşık 1,7 milyar liralık 8 adet kira sertifikamız bulunuyor.”

20 ayda 7.7 milyar liralık işlem

Son 20 ayda 42 tertipte yaklaşık 7,7 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarını ifade eden Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu: “2017 yılı ikinci yarısında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımızla Vakıf Kiralama iştirakimiz üzerinden yaklaşık 6,8 milyar liralık 35 ihraç gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız sonucunda bir yandan fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirirken diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde de yaklaşık 903 milyon liralık ihraçla özel sektör şirketlerinin faizsiz sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik.

Yeni sukuk yolda

Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz aracılığıyla 2019 yılı ilk çeyreğinde planlanan ilk özel sektör yurtdışı sukuk (İslami bono) ihracımızı yapabilmek için 250 milyon dolar tutarında SPK ihraç tavanı onayı aldık. Önümüzdeki dönemde leasing, enerji gibi sektörlerde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile yolumuza devam edecek, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve ülke ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz.”