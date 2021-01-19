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Ekonomi Yeni kariyer modeli ‘Gelişim Mutfağı’
Ekonomi

Yeni kariyer modeli ‘Gelişim Mutfağı’

Kuveyt Türk, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı ile finans sektöründe bir ilke imza atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:14:00 -
Yeni kariyer modeli ‘Gelişim Mutfağı’

Kuveyt Türk, Gelişim Mutfağı kapsamında sunduğu İkili Kariyer Yapısı ve Gelişim Sepeti uygulamalarıyla, çalışanlarının kendi kariyerlerini uçtan uca planlamasına imkan tanıyor. Çalışanlar, İkili Kariyer Yapısı ile kariyer rotalarını farklılaştırabilirken, Gelişim Sepeti’ndeki sertifika ve eğitim programlarıyla da mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Kuveyt Türk, Gelişim Mutfağı uygulamasıyla, “Gelişimin tarifi sende” sloganıyla seslendiği çalışanlarına kendi kariyer tariflerini yazma fırsatı sunuyor. Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanların mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti’nde toplayıp puanlandırarak çalışanlara farklı alanlarda tecrübe kazanma imkanı sunuyor.

Bir ilke imza attık

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, değişen dünyaya yeni ve özgün yaklaşımlarla uyum sağlamayı ve yeteneklere yenilerini eklemeyi çok önemsediklerini belirtti. Bu doğrultuda geliştirdikleri, ezber bozan Gelişim Mutfağı uygulamasıyla tüm çalışanların potansiyelini açığa çıkardıklarını ifade eden Demir, “Bu özel uygulamamızla, kurum kültürümüzden unvanları kaldırarak bankacılık sektöründe bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişim Mutfağı ile yalnızca unvanları kaldırmıyor, alanında ve sektörde bir ilk olan İkili Kariyer Yapısı ve Gelişim Sepeti olanaklarımızla da çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını renklendiriyoruz. Çalışan deneyimini her zaman daha iyiye ulaştırmak için çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de aynı özveriyle devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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