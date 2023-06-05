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Medya Yeni kabineyle ilgili flaş iddia! Önümüzdeki dönemde...
Medya

Yeni kabineyle ilgili flaş iddia! Önümüzdeki dönemde...

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:44:00 -
Yeni kabineyle ilgili flaş iddia! Önümüzdeki dönemde...

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, yeni kabinenin şifrelerini verdi.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, yeni kabinenin şifrelerini verdi. 

"Yeni Kabine'nin dağılımı ve konuların ağırlığı bize gösteriyor ki… Önümüzdeki dönemde 'ekonomi' ilk sırada yer alacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, hayat pahalılığı ile mücadele ve refah artışı ana başlıklar olacak" ifadelerini kullanan Müderrisoğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yeni Kabine için bir isim verilecek olsa, en uygunu "Türkiye Yüzyılı Takımı" olur. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci hem de Cumhuriyetin yeni asrının ilk kabinesi kurarken, dikkate değer öncelikler gözettiği mesajını verdi. Yeni Kabine'nin dağılımı ve konuların ağırlığı bize gösteriyor ki…  Önümüzdeki dönemde "ekonomi" ilk sırada yer alacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, hayat pahalılığı ile mücadele ve refah artışı ana başlıklar olacak. Burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ismini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte anmak zorundayız. Şimşek, "Öngörülebilir, şeffaf, rasyonel" ekonomi vaat ederken AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nin ekonomi ile ilgili bölümünü yazan Yılmaz ise tam bir denge ve koordinasyon adamı olarak kritik rol oynayacak. Tabiri caizse Şimşek, alacağı zorlu kararların piyasa kısmında, Yılmaz ise Külliye ve TBMM ayağında sorumluluk üstlenecek."

 
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Yorumlar

cemal

hristiyan demokrat partiden bir aile bakanımız oldu hamdolsun
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