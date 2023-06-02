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Medya Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Herkesin merak ettiği haberi böyle verdi
Medya

Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Herkesin merak ettiği haberi böyle verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-02 15:10:00 -
Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Herkesin merak ettiği haberi böyle verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la iki kez görüşen eski bakan Mehmet Şimşek’in taleplerinin kabul edildiğini bildirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la iki kez görüşen eski bakan Mehmet Şimşek’in taleplerinin kabul edildiğini bildirdi. Selvi, Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi konusunda Erdoğan’dan güvence aldığını belirterek “Ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti” diye yazdı.

Seçimleri kazanan Erdoğan, balkon konuşmasında ”Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” demişti.

 
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