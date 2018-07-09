Yeni kabineyi oluşturacak isimleri Yeni Bakanlar Kurulu listesi

Türkiye nefesini tuttu ülkeyi beş yıllığına yönetecek Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te and içtikten sonra resmen göreve başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistemdeki ilk görevi yeni sistemin yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini oluşturacak Bakanlar Kurulu listesini ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını saat 21:30'da son dakika olarak açıklayacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları ve yeni kabineye giren isimler kimler olacak?

Son dakika yeni kabine ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi saat kaçta açıklayacak?, Yeni kabinede hangi isimler var?, Yeni Bakanlar Kurulu kabinesi kimlerden oluştu?, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları kim oldu? gibi soruların cevapları için nefesler tutuldu, tüm gözler Cumhurbaşkanı ERdoğan'ın saat 21:30'da yapacağı açıklayaca çevrildi. Türkiye 24 Haziran 2018 Pazar günü yeni sistem olan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 57 milyon seçmenin oyunu kullandığı 24 Haziran seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, % 52.6, CHP’nin adayı Muharrem İnce % 30.64, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener % 7.29, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş % 8.4, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise % 0.89 oy oranına sahip olmuştu. Sandık başına giden seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk turda seçerek, Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu.

ERDOĞAN YENİ KABİNEYİ SAAT 21:30'DA AÇIKLAYACAK

27. Dönem milletvekillerinin yemin etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16:00’da Meclis’te yemin ettikten sonra göreve başlayacak. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın ilk işi yeni hükümet sisteminin kabinesini yeni Bakanlar Kurulu üyelerini seçmek olacak. Erdoğan, ülkeyi beş yıllığına yönetecek olan yeni kabineyi yani Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesini saat 21:30’da açıklayacak. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Bakanlar Kurulu, yeni kabineyi oluşturacak isimleri bugün açıklayacağını söylemişti. Yine Erdoğan, kabinedeki isimlerin Meclis içinden de olabileceğinin sinyalini vermişti. Şimdi tüm Türkiye nefeslerini tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı yeni kabineye çevrildi. Zira yeni kabineyi oluşturacak bakanların kim olacağı merak konusu.