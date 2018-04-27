Yeni kabinenin detayları belli oldu!

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'de yeni bir dönemin kapısı aralanacak. AK Parti'nin kurduğu 5 uyum komisyonu çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a sunulan taslaklar üzerinde ikinci ve üçüncü tur çalışmaları yapılıyor.

AK Parti'nin yürüttüğü uyum çalışmaları kapsamında biri 22'li diğeri de 30'lu olmak üzere iki kabine seçeneği ortaya konuldu. 22'li kabine modeli ön plana çıkarken, seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeni teşkilatlanmalar yapılacak. Bazı bakanlıklar birleştirilecek. İşte yeni sistemin işleyişi ve atılacak bazı adımlar:

BAŞBAKANLIK MAKAMI KALKIYOR:

Yeni dönemde Başbakanlık makamı olmayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı veya yardımcıları ile tanışacak. Yardımcı sayısına Cumhurbaşkanı karar verecek.

MECLİS'İN ÇALIŞMA DÜZENİ DEĞİŞİYOR:

Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve Meclis'in çalışma düzeni ve Bakanlar Kurulu'nun yapısı değişecek.

BAKANLAR DIŞARIDAN ATANACAK:

Bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından Meclis dışından atanacak. Milletvekillerinin bakan olması durumunda vekilliği düşecek. Bakanlık ve kamu kurumları Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeniden yapılandırılacak.

BAZI KURUMLAR LAĞVEDİLECEK:

Başta ekonomi alanı olmak üzere bazı bakanlıklar birleştirilecek. Bazı kurumlar da lağvedilecek. Bakanlar dışarıdan atanacak. Özel sektör temsilcileri de kabinede görev alabilecek. Yeni hükümet sistemi için bürokrasi yeniden şekillendirilecek.

EKONOMİ KOORDİNASYON MERKEZİ:

Ekonomide para, maliye politikaları ile kalkınma projelerini esas alan etkili bir koordinasyon merkezi kurulacak.

ARA KADROLAR AZALACAK:

Bakanlıklardaki ara kadroların azaltılması da öngörülüyor. Bakan yardımcılıklarının sayısı da düşürelecek.