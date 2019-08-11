Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

MHP Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlediği programa katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeni kabine iddialarına yanıt verdi.

Partisinin Manisa'daki bayramlaşma programına katılan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bir gazetecinin 'Bayram sonrası kabine değişikliği ve bazı bakanlıkların MHP'ye verileceği' yönünde iddialar olduğunu sorması üzerine, "Bizim bir beklentimiz yok. Cumhur İttifakı adı üstünde milli bir ittifaktır. Hiçbir pazarlığa, çıkara, al ver pazarlığına dayanmayan, artık açık seçik katmerli bir şekilde ortaya çıkmışken bunu tartışmak abesle iştigaldir. Bizim gündemimizde böyle bir konu söz konusu değildir" dedi.

Milliyetçi Hareket partisi (MHP) Manisa İl Teşkilatı ilk kez arefe günü parti binasında bayramlaşma programı düzenlendi. MHP İl Başkanı Ömer Baysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, MHP'li ilçe başkanları, büyükşehir daire başkanları, ülkü ocakları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

"Böyle bir beklentimiz yok"

Bir gazetecinin, bayram sonrası kabine değişikliği ve bazı bakanlıkların MHP'ye verileceği yönünde iddialar olduğunu sorması üzerine Akçay, "Bizim böyle bir beklentimiz yok. Biraz evvel de bahsettim Cumhur İttifakı adı üstünde milli bir ittifaktır. Hiçbir pazarlığa, çıkara, al ver pazarlığına dayanmayan artık açık seçik katmerli bir şekilde ortaya çıkmışken bunu tartışmak abesle iştigaldir. Sayın Cumhurbaşkanı Hükümette birlikte mesai yapacağı sayın bakanları bundan evvel de eski sistemde nasıl yapıyorsa onun takdirini yapacaktır. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak gündemimizde böyle bir konu söz konusu değildir. Yani bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok" diye cevap verdi.