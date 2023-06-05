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Medya Yeni kabinede ilginç detay! O isim, "Önemli bir işaret" deyip duyurdu
Medya

Yeni kabinede ilginç detay! O isim, "Önemli bir işaret" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:32:00 -
Yeni kabinede ilginç detay! O isim, "Önemli bir işaret" deyip duyurdu

Yeni kabineyi değerlendiren Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cevdet Yılmaz gibi bir ismi yardımcılığına getirmesi yeni döneme yönelik önemli bir işaret" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yeni bakanları açıkladı. Bakanlıklar aynı kalırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar değişti. Dün devir teslim töreni yapıldı, yeni bakanlar görevlerine başladı.

Yeni kabineyi değerlendiren Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cevdet Yılmaz gibi bir ismi yardımcılığına getirmesi yeni döneme yönelik önemli bir işaret. Şimdi göreve gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey ise ekonomi ve bütçe uygulamaları üzerine çok tecrübeli bir isim. AK Parti’nin seçim beyannamesindeki ekonomi bölümünde onun etkisi büyüktür. Geçmişte Mehmet Şimşek’le aynı kabine içinde uyumla çalışmıştır. Şimdi bulunduğu makamda bütçe ve uygulama takibi açısından elbette çok önemli görevler yapacaktır. Bakanlıklardan gelen talepleri belirli bir disiplin altında ve Mehmet Şimşek’le uyum içinde planlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunacaklardır" dedi. 

 
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