Yeni JAECOO J8’in dünya lansmanı gerçekleştirildi

Chery Group’un premium markası JAECOO, bu yıl ilk defa Doha-Katar’da düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda J8’in dünya lansmanını gerçekleştirdi. İlk olarak Şubat 2024’te yollara çıkması ve Mart 2024’te Katar pazarında satışa sunulması beklenen JAECOO J8’in, markanın tasarım, kabin donanımları, akıllı teknolojileri ve performansı açısından başyapıtı niteliğinde olduğunu vurguluyor. Üstün arazi yetenekleriyle donatılan J8, JAECOO’nun sürekli gelişimiyle “Off-road SUV” alanında yeni bir pazara öncülük etmesi ve kullanıcılar için en üst düzey seyahat deneyiminin kapılarını aralaması anlamında büyük bir önem taşıyor. Premium bir markaya yakışacak biçimde şelale tarzındaki ön ızgara tasarımıyla JAECOO J8, ilk bakıştan itibaren yüksek kalite algısını yansıtıyor. JAECOO J8’in genel olgun tarzı; gövde boyunca uzanan keskin omuz çizgisinde, doğal ışığın yumuşak vuruşlarıyla aracın hatlarını göstererek, benzersiz sanatsal derinlikle dolu, özgün bir gücü ifade ediyor.

Kabin içinde mutlak premium atmosfer

JAECOO J8’in kabin tasarımında ise abartıdan uzak premium şıklık sergileniyor. Koltukları büyük oranda Nappa deriyle kaplı olan SUV, böylece yolculara sadece rahat bir seyahat deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha ferah bir atmosfer de sunuyor. Tamamı mat siyah geyik derisinden tavan döşemesi, sadece son derece konforlu bir his vermekle kalmıyor, aynı zamanda ses emilimini de geliştirerek kabin yalıtımına katkı sağlıyor. TOM yapımı suni ahşap, doğal ahşabın görsel dokusunu ve dokunma hissini bir araya getirerek, olağanüstü zarafet oluşturuyor.

JAECOO J8, üstün tasarım yaklaşımını gelişmiş teknolojiyle harmanlayarak samimi bir ortam sunuyor. Kabin, 24,6 inçlik ultra akıllı kavisli ekran, özel 14 hoparlörlü SONY ses sistemi ve 255 renkli, şelale tarzı ritmik ortam aydınlatması ile donatılıyor. Sürüş sırasında benzersiz bir görsel-işitsel deneyim yaşayan kullanıcılar, “540 stereo” isimli süper-hassas klima sistemiyle iklimlendirme ayarlarına kavuşuyor. Her sıradaki yolcu, hava sıcaklığını kendi tercihine göre ayarlayabiliyor. “C-PURE Kübik Kabin Teknolojisi”nin de katkısıyla, ferah ve konforlu bir sıcaklık sağlanarak otomobilin içindeki havanın daha taze ve sağlıklı olması sağlanıyor.

7 farklı temel sürüş senaryosu

JAECOO J8, 7 temel sürüş senaryosuna kolaylıkla uyum sağlayabilen, çevik ve sorunsuz bir deneyim sunuyor. Her senaryoya uygun, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, güç aktarımını sağlıyor. CDC manyetik yükseklik ayarlı süspansiyonuyla JAECOO J8; aracın yüksekliğini farklı yükler ve yol koşullarına göre ayarlayabiliyor, gelişmiş konfor seviyesini üstün yol tutuş özellikleriyle birleştirebiliyor. Eş zamanlı olarak off-road tutkunlarına da dengeli bir arazi sürüş keyfi yaşatabiliyor.