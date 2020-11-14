Yeni iş kuranlara kolaylık sağlıyor! Esnaf ve KOBİ’ye yeni Paraf kart

Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Dr. Hasan Zeybek şunları ifade etti: “Kerem Alışık, işletmelerin sahiplerini başarıyla canlandırdı. Firmalar ölçeklerine göre Paraf Esnaf, Paraf KOBİ ve Paraf Business’la eşleşti. Her hikâyede işletme sahipleri, kendi faaliyet alanlarına özel avantajlar hakkında bilgi sahibi oldu. Reklam filmimiz, Paraf’ın ticari müşterilerimizin hayallerine hayat veren kart olduğu iletisini başarıyla taşıdı.”



Samimiyetimizle ön plandayız



Alışıklı reklam filmlerinin beğenildiğini belirten Zeybek, ayrıca şunları söyledi: “Biz, ’Önce iş dünyası’ dedik, Paraf’ı yeniledik. Yeni iş kurmak isteyen herkes Paraf’la işlemlerini kolayca halledebilsin istedik. Kerem Alışık, kartın bu yüksek enerjisini çok iyi yansıtan bir isim. Daha önceki kampanyalarımızın ardından yapılan araştırmalarda lider olarak öne çıkmıştık. İş dünyasına özgü Paraf için çekilen filmimizde de iletişim dilimizdeki samimiyeti sürdürüyoruz. Yeni filmin de izlenme, beğeni ve hatırlanma oranlarıyla uzun süre zirvede kalmasını bekliyoruz.”