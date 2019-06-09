0553 313 94 23

Yeni iş fırsatları için üniversite-sanayi buluşması

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) tarafından, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

09 Haziran 2019 Pazar 11:08
Yeni iş fırsatları için üniversite-sanayi buluşması

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) tarafından, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, katılan firmalar, girişimcilik, AB hibe destek programları ve patent konularında bilgilendirilirken iyi uygulama örnekleri ile işbirliği fırsatları hakkında da bilgi sahibi oldu.



Yaşar Üniversitesi BTTO, 3 yıl gibi kısa bir süre önce kurulmasına karşın kısa sürede 100’ün üzerinde araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği projesinin geliştirilmesine, bu projelerden milyonlarca TL ekonomik değer yaratılmasına destek sağladı. Bugüne kadar çoğu daha mezun olmadan kendi şirketlerini kuran 10’larca genç girişimci ekibe ev sahipliği yapan Minerva Kuluçka Merkezi de öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere, girişimcilik, danışmanlık, ofis, alt yapı, mentörlük gibi konularda destek vererek çalışmalarını sürdürüyor. Projelerin büyük bir kısmı bakanlıklar, TÜBİTAK ve Yaşar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinin sağladığı hibe destekleri ile destekleniyor. Yaşar Üniversitesi, ayrıca, TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında, girişimcilere danışmanlık desteği de veriyor.



Örnekler anlatıldı


Tüm bu çalışmalarının yanı sıra üniversite - sanayi işbirliklerini artırmak isteyen Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonunda, “Üniversite- Sanayi İşbirliği - Fikri Haklar -AB Projeleri” konularında çalıştay düzenledi. Çalıştaya; İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, BTTO Müdürü Necip Özbey, Pınar, DYO, Çamlı Yem, Petkim, BMC, Arkas Bimar, Bortar, Elektral, Elektron, Viking kağıt, Adres Gezgini gibi şirketlerin temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Oda olarak girişimcilik ve inovasyon konusuna özel bir önem ve destek verdiklerini belirterek bu amaçla iki büyük projenin devam ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Levent Kandiller ve Necip Özbey de BTTO’nun işleyişi ve bu kapsamda sanayi ile üniversite arasında yapılabilecek işbirlikleri ile destekler hakkında bilgiler verdi.



Çalıştayda; Patent Vekili, Patent ve Faydalı Model Bölümü Yöneticisi Doç. Dr. Senem Kayahan tarafından katılımcılara AR-GE projeleri için patent ön araştırma ve verilerinin kullanımı, Yazılım Sanayicileri Derneği Proje Yöneticisi Selçuk Karamağara tarafından AR-GE projeleri için AB hibe fonları konularında katılımcılara sunum yaptı. Ayrıca, üniversite - sanayi işbirliği iyi uygulama örnekleri de anlatıldı. Sunumların ardından, akademisyen-sanayici ve çözüm ortağı birebir görüşmeleri gerçekleştirildi. BTTO Müdürü Necip Özbey, sanayi ile üniversite arasında, bilgi ve teknoloji transferi destekli projelerin sayısının artmasını hedeflendiklerini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:08
  1. sergi
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BORON’a ilgi katlandı yeni ürünler geliyor
    1. BORON’a ilgi katlandı yeni ürünler..
    2. "Türk lojistik şirketleri için Çin'de..
    3. Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
    4. Sason’da ipek böceği yetiştiriciliği..
    5. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Stopaj..
    6. İşitme engelli milliler çeyrek finalde
    7. (Özel) Kırılan dişinden dil kanseri..
    8. Lunaparkta facia! Çok sayıda yaralı var
    9. Çocuğuna 9 yıldır hem ses hem de nefes
    10. (ÖZEL) Tuz Gölü’nde çıplak ayakla..
    11. Dijital uygulamalı gelir dönemi! Bu..
    12. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş..
    13. ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri çok..
    14. 15 Temmuz’da VIP’den kaçanlar, şimdi..
    15. "Lütfen dizi bitsin de babam anneme..
    16. Mutfak tüpüyle tehlikeli yolculuk
    17. "Üreten Eller"in 10 bin emeği..
    18. Balçova’ya yeni kültür merkezi
    19. GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor
    20. Edirne "mor turizm"e hazırlanıyor
    21. Başkan Tugay ‘Bilge Çınarlar’ ile..
    22. Bolu Dağı’nda, otomobil 80 metrelik..
    23. Arabalarıyla sahile yerleşen tatilci..
    24. Bilek güreşinde madalyalara abone oldu
    25. Yeni iş fırsatları için..
    26. Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları..
    27. Ege Bölgesinin ihracatının ithalatını..
    28. Afrika sıcaklarında günü suda..
    29. İstanbul havalimanlarından 40 milyon..
    30. "2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi..
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"