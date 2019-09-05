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Yeni iPhone SE'nin özellikleri neler olacak?

Apple kısa bir süre sonra iPhone ailesine katılacak yeni modelinin tanıtımını yapacak. Yepyeni iPhone 11'in özellikleri dört gözle bekleniyor. Bu modelin ortaya çıkan birkaç özelliği sizler için derledik. Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar? Yeni iPhone SE'nin özellikleri neler olacak?

05 Eylül 2019 Perşembe 11:49
Yeni iPhone SE'nin özellikleri neler olacak?

Yeni model, 2017 yılında çıkarılan iPhone 8‘e benzerlik göstereceği konuşuluyor. Birçok söylentiye göre tek lensli bir kamera ve LCD ekrana sahip olacak iPhone 11, aynı zamanda amiral gemilerinde bulunan birçok özelliği bünyesinde taşıyacak.

Bunların yanı sıra en dikkat çekecek olan özelliğin, 128 GB'lık depolama kapasitesinin olduğu belirtiliyor. Görüntü bakımından pek bir değişikliğe değinmeyen firma; üçlü kamera sistemi yeniliğini duyurmuş ve bunu da kare bir görüntüyle tamamlamıştır. Serideki diğer iPhone'lara göre en büyük değişikliği kamerasının görüntüsünde yaptığı gözlemleniyor.

Belirlenen ve kesin olmayan bir bilgiye göre iPhone 3 farklı model ile görücüye çıkacak. Bunlar;

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Maks.

Yurt dışında satış fiyatlarının £999 ve £1,099 olabileceği düşünülüyor. Beraberinde bellek ve LCD ekran seçeneği olan telefonların fiyatlarının değişeceği söylentiler arasında.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:49
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