Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Erzurum Valiliği'nden kabineye: Güvenliğin yeni patronu belli oldu

1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğan 55 yaşındaki Çiftçi, hem siyasal bilgiler hem de ilahiyat eğitimiyle dikkat çeken çok yönlü bir geçmişe sahip.

Mustafa Çiftçi’nin eğitim hayatı nasıl şekillendi ve hangi dilleri biliyor? Eğitim hayatına Konya İmam Hatip Lisesi’nde başlayan Çiftçi, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitim sevdasını burada noktalamayan Çiftçi, 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni de bitirerek nadir görülen bir akademik kariyere imza attı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını tamamlayan ve İngiltere'de dil eğitimi alan yeni bakan, ileri derecede İngilizce ve Arapça bilmesiyle uluslararası temaslarda da iddialı bir profil çiziyor.

Kaymakamlıktan Bakanlığa uzanan bu yolculukta hangi duraklar vardı? Mustafa Çiftçi, kariyer basamaklarını adeta tırnaklarıyla kazıyarak tırmandı. Aksaray’dan Erzurum’a, Bitlis’ten Kırşehir’e kadar Anadolu’nun birçok ilçesinde kaymakamlık yaparak halkın nabzını tuttu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü gibi kritik idari görevlerde bulundu. 2018-2023 yılları arasında Çorum Valisi olarak görev yapan, ardından Erzurum Valiliği'ne atanan Çiftçi, artık Türkiye'nin iç güvenliğinden sorumlu bir numaralı isim olarak görev yapacak. Evli ve üç çocuk babası olan Çiftçi, devlet adamı kimliğiyle tanınıyor.