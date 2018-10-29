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Yeni havalimanının adı belli oldu: İstanbul!

Tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük ve en modern havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının ismini açıkladı...

29 Ekim 2018 Pazartesi 18:10
Yeni havalimanının adı belli oldu: İstanbul!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Havalimanı açılış törenindeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Atatürk Havalimanı'nın faaliyet dışındaki alanları 'millet bahçesi' olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da İstanbulumuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı ve burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 18:10
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