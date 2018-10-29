Yeni havalimanının adı belli oldu: İstanbul!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Havalimanı açılış törenindeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Atatürk Havalimanı'nın faaliyet dışındaki alanları 'millet bahçesi' olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da İstanbulumuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı ve burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun.