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Gündem Yeni hava raporu endişelendirdi! Türkiye kavrulacak
Gündem

Yeni hava raporu endişelendirdi! Türkiye kavrulacak

Yeniakit Publisher
2023-08-17 07:22:00 -
Yeni hava raporu endişelendirdi! Türkiye kavrulacak

Meteoroloji 17 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sıcak hava bu hafta da bunaltacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

 

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

 

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

 

 

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

 

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

 

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

 

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

 

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

ESKİŞEHİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

 

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

 

TOKAT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

 

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

 

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

 

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

 

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

 

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

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