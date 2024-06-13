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Gündem Yeni hamle geldi... Ege Denizi'nde petrol heyecanı!
Gündem

Yeni hamle geldi... Ege Denizi'nde petrol heyecanı!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 09:45:00 -
Yeni hamle geldi... Ege Denizi'nde petrol heyecanı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizinde petrol aramak için adım attı. TPAO, bölgede petrol arayacak.

Türkiye petrol arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Ege Denizi için yeni hamle geldi. TPAO, Ege Denizi'nde petrol arayacak. Bu kapsamda 9 ruhsat için başvuru yapıldı.

9 ADET RUHSAT BAŞVURUSU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizinde Türk Karasularında petrol aramak için 9 adet ruhsat başvurusu yaptı.

İLANLAR RESMİ GAZETE'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Ege Denizinde Türk Karasuları içinde koordinatları belirlenen alanlarda 9 adet petrol arama ruhsatı almak için 5 Haziran 2024 tarihli dilekçelerle MAPEG'e müracaat etti.

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