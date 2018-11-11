THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Yeni haftada soğuk hava kendini iyice belli edecek

Kasım ayı kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıkları gittikçe düşüyor. Yeni haftada ise hafta boyunca soğuk hava kendisini gösterecek. Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı tahmin ediliyor.

11 Kasım 2018 Pazar 19:41
Yeni haftada soğuk hava kendini iyice belli edecek

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANACAK

Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

18-11/11/h1.Jpeg

18-11/11/h2.Jpeg

18-11/11/h3.Jpeg

18-11/11/h4.Jpeg

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:41
  1. Ardahan
  2. Bayburt
  3. Kars
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Bolu
  7. soğuk hava
  8. kar
  9. meteoroloji
  10. yeni hafta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fark ederseniz harekete geçin
    1. Fark ederseniz harekete geçin
    2. Donald Trump'a Fransa'da şok protesto!
    3. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak..
    4. Tokluk kan şekerinizi biliyor musunuz?
    5. Firari FETÖ üyesi Kocaeli'de enselendi
    6. Erdoğan yurda döndü
    7. Filizlenince etkisi daha bir artıyor
    8. Yeni haftada soğuk hava kendini iyice..
    9. Peygamberimizin hayatından...
    10. Google'dan hayat kurtaran yeni..
    11. Alanyasporlu futbolcular Şener'i..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    13. Muğla'da feci kaza! Sesi duyan oraya..
    14. Hakkari'de 5 bin 250 paket gümrük..
    15. Şanlıurfa'da 1 PKK'lı yakalandı
    16. Kan şekeri nasıl dengede tutulur?
    17. Meteorolojiden kritik uyarı! Kar..
    18. “Hac hizmetlerimizi her sene daha iyi..
    19. Mevlüt Uysal: Asya'dan Avrupa'ya..
    20. Dağıtılmaya başlandı! Milyonlarca..
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim