Yeni haftada hava nasıl olacak?
Eylül ayının ilk haftalarında yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlarla beraber, yeni haftada havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.22 Eylül 2019 Pazar 22:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 23 Eylül Pazartesi hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Az bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 27°C
Az bulutlu
MERSİN 23°C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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BOLU 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
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