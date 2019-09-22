Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 23 Eylül Pazartesi hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 13°C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Az bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 27°C

Az bulutlu

MERSİN 23°C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 7°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 5°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık