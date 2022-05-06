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Ekonomi Yeni haftada altın alacaklar bu habere dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak uyardı: Öyle ya da böyle...
Ekonomi

Yeni haftada altın alacaklar bu habere dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak uyardı: Öyle ya da böyle...

Altın fiyatlarındaki son gidişatın ne yönde olacağı merak içerisinde takip edilirken ekonomist Hatice Kolçak'tan çarpıcı uyarılar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 19:05:00 -
Yeni haftada altın alacaklar bu habere dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak uyardı: Öyle ya da böyle...

Ekonomist Hatice Kolçak, altına yatırım yapanların uzun vadede kazanacağını söyledi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Hatice Kolçak, mevcut gram altın rakamlarının alım fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Uzun vadede enflasyon kalıcı olacağı için ons altın toparlayacak. Sınırlı bir düşüş sonrasında ise yükseliş olacak. Altın öyle ya da böyle bir şekilde yoluna girecek. Dolar dışarıdan bir para girişi ile düşüşü kalıcı olmaz. Dolar şu an yerinde sayıyor. O nedenle ben düşüş beklemiyorum. Doları daha bu kadar nasıl tutabiliriz merak ediyorum. Gram altın için hep söylediğim gibi uzun vadede, şu anki yerleri kötü yerler değil" dedi.

6 Mayıs itibariyle gram altın 907 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 1890 doları zorluyor.

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