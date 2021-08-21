Yeni hafta öncesi ABD’den altın için flaş tahmin: Sıradaki dalga geliyor

Analistlere göre, altın’ın ONS başına 1.800 dolar seviyesini geçememesi, onu başka bir önemli satış riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Peki altın fiyatları haftaya hangi seviyeleri görebilir? Analistler haftalık tahminlerini açıkladı ve seviyeleri paylaştı.

Kriptokoin'in haberine göre, RJO Futures kıdemli emtia komisyoncusu Daniel Pavilonis, geçen hafta yaşanan ani düşüşün ardından altının ons başına 1.700 doların üzerinde hızla istikrar kazanmasına rağmen, altına olan ilginin fiyatların daha yüksek seyretmesini sağlamaya yetmediğini söyledi. Daniel Pavilonis, Kitco News’e verdiği demeçte, şunları söyledi:

Düşüş trend çizgisinde tam oturan altının daha fazla dezavantajı olacak. Sorun şu ki, gümüş çok zayıf ve bence altın onu takip etmeye başlayacak. Bir sonraki dalgada 1.670 dolara inecek.

Daniel Pavilonis, konuya yönelik şu yorumlarda bulundu:

Delta çeşidi daha da kötüleşmeye devam ediyor. Avustralya yeniden kapanıyor. Kuzey Amerika’da henüz soğuk havalarda bile değiliz. Ancak makro veriler güçlü istihdam rakamları göstermeye devam ederse, Fed’in bu kadar uzlaşmacı olmayı bırakması gerektiğini düşünüyorum ve bu doları daha güçlü hale getirebilir ve bu da altını aşağı çekebilir.