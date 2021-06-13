Yeni hafta için kritik uyarı geldi: Altın o rakama gelirse alım fırsatıdır

Altın fiyatları hareketlendi. Altın için yaz sezonuna girildi. Normalleşme ile beraber düğün yapacakların en çok merak ettiği konuların başında altın fiyatları geliyor. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların en çok merak ettiği soruları yanıtladı.

Ons altın fiyatları ABD'de gerçekleşecek FMOC toplantısı öncesi 1900 dolar psikolojik bandının altında seyir izlerken, dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle gram altın fiyatları Haziran başında gördüğü 538 liranın ardından 504 liraya kadar düşüş kaydetti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak yaz aylarını seven altın için yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

"Gram altın için 500-510 TL aralığı alım fırsatı"

Gram altın fiyatları için yaşanan düşüşün dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Dolar/TL'nin 8.30'un altına sarkmasıyla gram altın fiyatları 510 liranın altına gevşedi. Gram altın için özellikle 502 lira teknik destek seviyesi bu seviyelerden 'Alım fırsatı' vereceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Ons altın 1960 dolar bandına yönebilir"

İlerleyen zamanda ons altın fiyatları için 1960 seviyesine doğru bir yönelim olabileceğini öngören Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altında yükseliş olması durumunda ister istemez gram altın fiyatlarına pozitif yansıyacağından 500-510 lira aralığı iyi bir alım fırsatı sunuyor" dedi.

"Kalıcı olmayabilir"

Gram altın için düşüşleri düğün yapacak ve altın almak isteyen vatandaşların iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade eden uzman isim, "Altında düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyoruz. Gram altın fiyatları için ilerleyen dönemde 540-550 lira seviyesi görülebilir" diye konuştu.

"Dolar kurunda değer kaybı sürebilir"

Memiş, ons altın fiyatlarının 1960 dolar seviyesinin kırılması sonrası 2000 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olmasıyla güçlü duruşun sürebileceğini ifade ederek, "Gözler dolar kurunda olacak. Haftanın gündemi yoğun. Fed toplantısı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. NATO zirvesinde Erdoğan-Biden görüşmesi var. Görüşmenin olumlu geçeceğini öngörüyoruz ve dolayısıyla dolar kurunda değer kaybı sürebilir. Ama gram altın 502 lira seviyesinin altına sarkmaz diye düşünüyorum" dedi.

"Dolar sert düşerse altın fiyatları 500 liranın altına sarkabilir"

Altın fiyatları için geri çekilmenin kısa vade için sürebileceğini belirten uzman isim, "Ancak ben altın için her düşüşün bir alım fırsatı olarak görüyorum. Düşüşler kalıcı olmayabilir. Bundan dolayı altın için 500 lira seviyesi bizim için kritik ve psikolojik bir direnç seviyesi. Belki dolar kurunda hızlı bir geri çekilme ile beraber 500 lira seviyesinin altı da görülebilir. Ama alım bu seviyelerde fırsatları olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

ABD'de enflasyon riski artmaya devam ettiğini belirten Memiş, "Enflasyon riski ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler sürebilir" açıklamasında bulundu. Düğün sezonunun açılmasıyla fiziki alım talebinin arttığını ifade eden uzman isim, "Çin, Hindistan, Türkiye düğün sezonu artık başladı. Dünyada kısıtlamalar kalkıyor. Fiziki altın talebi ne kadar artarsa, altın fiyatlarında talep karşında değer kazanacağını düşünebiliriz" dedi.

"Türkiye en fazla altın rezervini artıran 2. ülke unvanını tekrar aldı"

Merkez bankalarının altın talebini sürdürmesine dikkat çeken uzman isim, "Türkiye en fazla altın rezervini artıran 2. ülke unvanını tekrar aldı. Merkez bankalarının altın talebini sürdürmesiyle altın talebi olumlu yönde etkileniyor. Diğer yandan jeopolitik risklerin artması da altını destekleyebilir. Ayrıca bu hafta bulunan Ağrı'da 20 tonluk rezervi de önemliydi. Bunlar piyasa için olumlu gelişmeler" açıklamasında bulundu.