  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yangının yayılması durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin bu ağır yükü birlikte kaldıralım

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye her zaman yanınızda!

İslam Memiş üstüne basa basa altın alacakları uyardı, çağrı yaptı: 1, 2 ay içinde harekete geçin, gram altın 2000 TL

Hüseyin Baş Halil Konakcı Hoca'yı Atatürk'ü kullanarak hedef aldı!

Katar! Made in Katar'ın en çok tercih edilen ihracat haritası: İsteyenlere büyük, bomba fırsatlar sunuyor!

Almanya'nın şaşırtan kararı: Rekor bekleniyor! Almanya'da ilk kez çifte vatandaşlık kararı onay aldı!

Danimarka'da bir skandal daha! Maslahatgüzar 4. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Ambulans helikopter 93 yaşındaki hasta için havalandı
Gündem Yeni görüntüler ortaya çıktı: Türk işçilerden İngiliz askerlere dayak
Gündem

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Türk işçilerden İngiliz askerlere dayak

Yeniakit Publisher
2023-08-24 07:36:00 - 2023-08-24 07:36:37

KKTC’nin yol çalışmasını engellemeye çalışan İngiliz askerleri Türk işçilere saldırdı. Türk işçiler ise yumruklarla karşılık verdikleri İngiliz askerlerini püskürttü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne müdahale edilmek istenmişti.

Yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında arbede çıkmıştı.

KKTC güvenlik güçleri dozerlerle BM'ye ait araçları bölgeden uzaklaştırmıştı.

BM'nin müdahale çabalarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. KKTC'nin yol çalışmasını engellemeye çalışan İngiliz askerlerine izin verilmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk işçiler askerlere yumruklarla karşılık verirken sonrasında KKTC polisleri de işçiler ile birlik olup BM askerlerini püskürttü.

KKTC’deki İslâm düşmanlığına tepki! Laikçi zorbalık KKTC’de hortladı
KKTC’deki İslâm düşmanlığına tepki! Laikçi zorbalık KKTC’de hortladı

Gündem

KKTC’deki İslâm düşmanlığına tepki! Laikçi zorbalık KKTC’de hortladı

Rusya’dan flaş KKTC kararı
Rusya’dan flaş KKTC kararı

Dünya

Rusya’dan flaş KKTC kararı

Putin bizi sırtımızdan bıçakladı" target="_blank">
Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı
Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı

Gündem

Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı

KKTC'yi kınamaya kalktılar! Rusya engel oldu
KKTC'yi kınamaya kalktılar! Rusya engel oldu

Gündem

KKTC'yi kınamaya kalktılar! Rusya engel oldu

KKTC'de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya gelmişti! Ersin Tatar: Bizimle anlaşmak zorundalar
KKTC'de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya gelmişti! Ersin Tatar: Bizimle anlaşmak zorundalar

Dünya

KKTC'de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya gelmişti! Ersin Tatar: Bizimle anlaşmak zorundalar

Asıl amacı açıklayan Ersin Tatar'dan rest!
Asıl amacı açıklayan Ersin Tatar'dan rest!

Gündem

Asıl amacı açıklayan Ersin Tatar'dan rest!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23