Yeni görüntüler ortaya çıktı: Türk işçilerden İngiliz askerlere dayak
KKTC’nin yol çalışmasını engellemeye çalışan İngiliz askerleri Türk işçilere saldırdı. Türk işçiler ise yumruklarla karşılık verdikleri İngiliz askerlerini püskürttü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne müdahale edilmek istenmişti.
Yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında arbede çıkmıştı.
KKTC güvenlik güçleri dozerlerle BM'ye ait araçları bölgeden uzaklaştırmıştı.
BM'nin müdahale çabalarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. KKTC'nin yol çalışmasını engellemeye çalışan İngiliz askerlerine izin verilmedi.
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Türk işçiler askerlere yumruklarla karşılık verirken sonrasında KKTC polisleri de işçiler ile birlik olup BM askerlerini püskürttü.
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