Yeni görevi sorulan Yıldırım bakın ne cevap verdi
AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, bir gazetecinin 'Sonraki göreviniz ne olacak?' sorusuna 'Onu nereden bileyim' cevabını verdi.07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:40
Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başbakan Yıldırım, "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor değil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği anda bitiyor" dedi.
"Sonraki göreviniz ne olacak?" sorusuna Yıldırım, "Onu nereden bileyim" karşılığını verdi.
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