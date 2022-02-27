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Dünya Yeni gelişmeyi duyurdular: Doğal gaz sahaları keşfedildi!
Dünya

Yeni gelişmeyi duyurdular: Doğal gaz sahaları keşfedildi!

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Riyad'ın 180 kilometre güney doğusunda Şedun doğal gaz sahasının keşfedildini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 18:21:00 - 2022-02-27 18:28:08
Yeni gelişmeyi duyurdular: Doğal gaz sahaları keşfedildi!

Suudi Arabistan Petrol Şirketinin (Aramco), ülkenin, kuzey ve doğu sınırları yakınları ile orta bölgelerinde yeni doğal gaz sahaları keşfettiği açıklandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, yaptığı basın açıklamasında, Riyad'ın 180 kilometre güney doğusunda Şedun doğal gaz sahasının bulunduğunu söyledi.

Rub'ul Hali bölgesinde Şeybe sahasının, 70 kilometre güneybatısında Şihab, 120 kilometre güney batısında ise Şurfe sahasının keşfedildiğini belirten Selman, ülkenin kuzey sınırında Um Hansar, doğu bölgesinde ise Semne sahasının bulunduğunu aktardı.

Doğal gaz üretimi yapıyor

Dünyanın en büyük ham petrol üreticilerinden olan Suudi Arabistan, aynı zamanda doğal gaz keşfi için yıllar önce başlattığı girişimler neticesinde düşük miktarlarda da olsa doğal gaz üretiyor.

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