Yeni Gelin Tatlısı Nasıl Yapılır?

Yapılışı kolay, yemesi lezzetli muhallebi tarifi.

Malzemeler

Keki için;

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için;

3 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

Muhallebisi için;

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Yapılışı

Elenmiş unu, yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz. Vanilya ile kabartma tozunu da ekliyoruz. Önceden ısıtılmış fırında ( 180 derece) kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyoruz. Şimdi sıra muhallebimizi yapmakta. Krem şanti hariç tüm malzemeleri bir tencerede kaynayana kadar karıştıralım. Ocaktan aldığımız muhallebiye krem şantiyi ekleyip mikserle çırpalım. 3 bardak soğuk sütün içinde 1 su bardağı şekeri eritip soğuk kekin üzerine eşit şekilde döküyoruz. Kekin şerbeti yemesi için kürdanla delikler açalım. En son olarak muhallebimizi üzerine eşit miktarda yaylım. Üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz.