Yeni Gelin Tatlısı Nasıl Yapılır?
Yapılışı kolay, yemesi lezzetli muhallebi tarifi.
Yapılışı kolay, yemesi lezzetli muhallebi tarifi.
Malzemeler
Keki için;
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Şerbeti için;
- 3 su bardağı süt
- 1 su bardağı şeker
Muhallebisi için;
- 1 litre süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket krem şanti
Yapılışı
Elenmiş unu, yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz. Vanilya ile kabartma tozunu da ekliyoruz. Önceden ısıtılmış fırında ( 180 derece) kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyoruz. Şimdi sıra muhallebimizi yapmakta. Krem şanti hariç tüm malzemeleri bir tencerede kaynayana kadar karıştıralım. Ocaktan aldığımız muhallebiye krem şantiyi ekleyip mikserle çırpalım. 3 bardak soğuk sütün içinde 1 su bardağı şekeri eritip soğuk kekin üzerine eşit şekilde döküyoruz. Kekin şerbeti yemesi için kürdanla delikler açalım. En son olarak muhallebimizi üzerine eşit miktarda yaylım. Üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz.