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Yeni evinde yeni nesil uçaklarla güçleniyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere alımına karar verilen 30 adet B787-9 Dreamliner siparişinin ilki filoya katıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:14
Yeni evinde yeni nesil uçaklarla güçleniyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere alımına karar verilen 30 adet B787-9 Dreamliner siparişinin ilki filoya katıldı. THY filosuna dahil olan ilk “Boeing 787-9 Dreamliner’a, Trabzon’da 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül’ün memleketi “Maçka” adı verildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Yeni evimiz, İstanbul Havalimanı’na geçişimizle birlikte Türk Hava Yolları tarihinde yepyeni bir dönemin başlangıcına imza attık. Bu süreçte ayrıcalıklı bir kilometre taşına işaret eden yeni nesil uçaklarımızı filomuza katmakla büyüme stratejimizi hız kesmeden sürdürüyor, dünyadaki diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası varış noktasına uçma taahhüdümüzü yeniliyoruz” dedi.

Aycı, ‘Rüya uçak’ B787-9 Dreamlinmer’ın filoya katılımını şu sözlerde değerlendirdi: “Gelecek vizyonumuz çerçevesinde, 787-9 Dreamliner’ların filomuza eklenmesi ile yeni ufuklara ulaşacak olmak bizleri heyecanlandırıyor. Bu uçağın sahip olduğu ileri teknoloji, yakıt verimliliği ve yolcu merkezli kabin tasarımının, misafirlerimizin hava ulaşımında öncelikli tercihleri olarak kalmamıza ve önümüzdeki yıllarda da sınıfının en iyisi deneyim sunmamıza katkısı büyük olacak.”

Talebi karşılamada önemli rol oynayacak

Boeing Ticari Uçaklar Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Ihssane Mounir ise bu ilk teslime ilişkin olarak; “Türk Hava Yolları’nın Dreamliner filosu, küresel taşıyıcının yeni evi olan İstanbul Havalimanı’nda giderek artan talebin karşılanmasında önemli bir rol oynayacak. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın, 787-9’un yakıt verimliliği, üstün performans ve yolcu memnuniyetini üst seviyelere taşıyan tasarım özelliklerinden maksimum düzeyde istifade edeceğine ve Dreamliner’ın Türk Hava Yolları’nın güçlü itibarına katkıda bulunacağına inancımız tam” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:14
  1. Trabzon
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Eren Bülbül
  4. İstanbul

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