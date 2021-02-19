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Ekonomi Yeni Ekonomide Yatırımlar
Ekonomi

Yeni Ekonomide Yatırımlar

Son dönemde artan pandemi nedenli ekonomik olumsuzluklara rağmen yeni dönemde ekonominin toparlanması ile ilgili beklentilerin karşılanması ile birlikte yatırımlar da hız kazanmış durumda.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:03:00 -
Yeni Ekonomide Yatırımlar

Class akaryakıt Naifoğlu Holding bir akaryakıt firması olarak yatırımlarına bu dönemde hız vermeyi planlıyor. Bu kapsamda yeni tesislerin açılması da planlamalar arasında yer alıyor.

Class akaryakıt Naifoğlu Holding firması olarak petrol alanında hizmet veriyor. Bu kapsamda birçok insana ekmek kapısı olan firma, 2023 yılına kadar yeni yatırımlar ile daha fazla insana ekmek kapısı olmayı sürdürmek istiyor. Firma aynı zamanda beklentileri karşılayan akaryakıt istasyonları ile insanlara daha iyi bir hizmet vermek için yatırımlara devam ediyor.

2023 Vizyonu

2023 vizyonu kapsamında firma da yeni yatırım alanlarına odaklanmış durumda. 2023 yılı için 250 yeni akaryakıt istasyonu kurmayı planlayan firma, bu sayede toplamda 3000 çalışan ile büyük bir aile olmayı hedefliyor. Class petrol bu sayede yeni alanlarda yeni yatırımlar ile ülke ekonomisine de katkı sunmayı hedefliyor.

2023 yılı için hedef koyduğu 250 yeni istasyon ve 3000 çalışan hedefleri doğrultusunda mevcut kaynaklarını ve sermaye yatırımlarını bu alanlara yönelten Class petrol firması ülkenin ekonomik kalkınmasında da önemli bir yer almak için çalışmalarına devam ediyor. Bu açıdan firmanın beklentileri karşılayan çözümler için yenilikçi yatırımlar ile daha fazla insana daha kolay ulaşmayı planladığı da söylenebilir. Firmanın yenilikçi yüzü bu aşamada önem kazanıyor.

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