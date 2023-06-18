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Ekonomi Yeni ekonomi yönetiminin yol haritası
Ekonomi

Yeni ekonomi yönetiminin yol haritası

Yeniakit Publisher
2023-06-18 13:56:00 -
Yeni ekonomi yönetiminin yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin yol haritası netleşiyor. Öncelikli hedefler arasında teknolojik atılımın sürmesi, katma değerli ürün ihracatının artması ve turizm gelirleri var.

Türkiye Gazetesinin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki ekonomi yönetimi 3 acil hedef belirledi. Amaç cari açığı aşağı çekmek, orta vadeli programda mali disiplin ve tasarruf anlayışı öne çıkacak.

Kaynaklar sosyal harcamalarda ve yatırımlarda kullanılacak. Yatırımlar için öncelik planlaması olacak. Cari açığa karşı teknolojik atılımlar da yapılacak. Katma değeri yüksek ürünlerle ihracat artırılacak. Alternatiflerle turizm geliri yükseltilecek. Yeni yönetimin etkisiyle kısa sürede 100 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor.

 

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