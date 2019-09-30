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Yeni Ekonomi Programında neler var? Berat Albayrak açıkladı!

Yerel seçimler sonrası ekonomide köklü değişikliklerin yapılacağının sinyali verilmişti. Ekonomi çevrelerinin yanında hükümetin ekonomide ne gibi adımların atacağı merak konusuydu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı. Peki Yeni Ekonomi Programında neler var? İşte Yeni Ekonomi Programı maddeleri:

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:43
Yeni Ekonomi Programında neler var? Berat Albayrak açıkladı!

Yerel seçimler sonrası ekonomide köklü değişikliklerin yapılacağının sinyali verilmişti. Ekonomi çevrelerinin yanında hükümetin ekonomide ne gibi adımların atacağı merak konusuydu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı. Peki Yeni Ekonomi Programında neler var? İşte Yeni Ekonomi Programı maddeleri:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) Ankara'da kamuoyuna açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasına "Değişim başlıyor" dedik." ifadelerini kullandı. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu.  Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu. Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi.  Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu. Bakan Albayrak, "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." dedi. 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:43
  1. Ankara
  2. Yeni Ekonomi Programında neler var?
  3. Berat Albayrak açıkladı!

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