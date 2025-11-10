Yeni düzenleme yolda: Gayrimenkulde ceza, araçta harç dönemi!

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre Milli Parklarda çevre sorunu oluşturan, havayı veya suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli park alanlarında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.

DÜŞÜK VERGİYE KARŞI HARÇ FORMÜLÜ

Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de yeni haftada Genel Kurul’da görüşülecek. Teklifle kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında harç tahsil edilecek.

EMLAKTA YANLIŞ BEYANA CEZA ARTIYOR

Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde, emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler, kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

SİGORTA PRİM DESTEKLERİNE YENİ DÜZENLEME

Teklifle sigorta prim destekleriyle ilgili düzenleme de yapılıyor. Doğum hariç borçlanma prim oranı %32’den %45’e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı da %45’e yükselecek. Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı’na, bireysel emeklilik fonlarında %30 olan devlet desteğini %50’ye kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi veriliyor. Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatılacak.