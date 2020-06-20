Yeni düzenleme hukukun sigortası olacak

Hasan Eğrigöz Ankara

Meslek odalarının seçim sistemiyle ilgili Akit’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, “İş dünyası, STK, esnafımız ve meslek odalarına kadar sivil, demokratik bir alanın inşa edilmesi, gelecekte hukuk devletimize karşı gerçekleştirilecek saldırılar noktasında bir sigorta vazifesi görecek” dedi.

Odalar demokratikleşecek

Yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan şunları dile getirdi: “Sadece Anayasa’ya reform yapmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu zihni, akliyeti, uygulamaları değiştirmiyor. Bunları bütün toplumda uygulanabilir hale getirmek gerekiyor. İşte bu bugüne kadar darbe ürünü statü anlayışın tasfiyesi için, bir taraftan bağımsız adil bir yargı için, diğer taraftan bürokrasinin millileşmesi ve milletin talepleriyle çok daha fazla hemhal olması için idari bürokratik anlamda reformları hayata geçirdik. Yine arkasından üniversitelerde reformlar yaptık. İş dünyasında onların işlerini kolaylaştıracak işler yaptık. Ama yapılması gereken sadece yasama, yürütme, yargı değil. Toplumun tüm kılcal damarlarına ulaşacak, sivil demokratik bir toplum düzenin inşası çok önem arz ediyor. Bu anlamda AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde özellikle iş dünyası, sivil toplum, bakkal, manav bütün esnafımıza meslek odalarına kadar sivil, demokratik bir alanın inşa edilmesi, gelecekte Anayasamıza, demokrasimize ve hukuk devletimize karşı gerçekleştirilecek saldırılar noktasında bir sigorta vazifesi görecek."

Diyanet’e kadar saldırdılar

“Bu anlamda meslek odaları diye ifade ettiğimiz Anayasa’nın 135. maddesinde yer alan meslek odalarının demokratikleşmesi, millileşmesi ve mesleki kalitenin arttırılması noktasında yeni bir reform kararı iradesi ortaya çıktı. Bakınız Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili Ankara Barosu’nun yaptığı açıklamanın özünde doğrudan bu ülkenin Çanakkale’de, Kocatepe’de, Sarıkamış’ta, kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde o gurur duyduğumuz şehadet şerbeti içen, o şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettiği iradeye bir saldırı var.” AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP ve HDP’li milletvekillerinin vekilliklerin düşürülmesi ve meslek odalarının seçim sistemiyle ilgili düzenlemeyi de Akit’e değerlendirdi.

Şeriatın kestiği parmak acımaz

Milletvekillikleri düşürülen vekillerle ilgili de konuşan Cahit Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: “Milletvekili görünümlü, ajan ve terör yandaşları, üyeleri gelip parlamentoda milletin birliğine, kardeşliğine ihanet eden söz ve eylemde bulunacak biz de sessizce koltuklarımızda oturacağız!.. Bizden bu beklenemez. Milletimiz Edirne’den Kars’a ‘Daha ne duruyorsunuz, bunların ne işi var Meclis’te?’ diye şikayet ediyor. ‘Bir karar çıksın, ak koyun, kara koyun ayrılsın, haklı haksız ortaya çıksın o karar neticesinde tarihimizde olduğu gibi şeriatın kestiği parmak acımaz anlayışıyla kararın gereğini biz de yerine getiririz’ diyorduk. Milletimiz sabır taşı oldu. Günler, aylar, yıllarca bekledi ve bağımsız yargı kararını verdi. Kararın gereğini de bizler parlamentoda yaptık.”