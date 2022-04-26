Yeni dünya meyvesinin faydaları nelerdir? Muşmula (malta eriği) nasıl tüketilir, ne işe yarar?

Muşmula (yeni dünya) nedir?

Muşmula, yenidünya isimleriyle de tanınan Malta eriği dışı hafif sert, içi de yumuşak bir meyve. Dünyada da ''Maltese Plum'' ya da ''loquat'' adıyla biliniyor. Mayhoş bir tadı olması sebebiyle de pek seviliyor. Çok çekirdekli bir yapısı olan bu meyvenin doğum yeri ise Çin ve Japonya. O bölgelerde çok sevilip ünü dünyaya yayılmış. Avrupa'nın bazı bölgelerinde de yetişen Malta eriği ülkemizde ise en çok Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyor ve tüketiliyor. Bu bölgede ise yen dünya denildiği zaman akla ilk gelen meyve Malta eriği oluyor.

Özellikle bahar ve yaz aylarında yetişen bu meyvenin en temel özelliği ise gerçek bir lif kaynağı olması. Kayısıya benzeyen de bir görüntüsü var. Uzun süre taze kalmayan çabuk tüketilmesi gereken meyvelerin başında geliyor.

Muşmulanın faydaları nelerdir?

Muşmulanın insan sağlığı açısından pek çok sayıda yararı bulunmaktadır. Bu yararlar ise;

- Muşmulanın böbrekteki taş ve kumların dökülmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir.

- Kan dolaşımının düzelmesine yardımcı olur.

- İçerisinde yer alan melovin etken maddesi sayesinde kas ve sinir sisteminin üzerinde oldukça olumlu etkileri vardır. Sağlıklı sinir sistemine sahip olmayı sağlayan muşmulanın, kabuklarının kaynatılmasıyla depresyondan koruduğu da belirtilmektedir.

Muşmula; bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

- Anemi tedavisi içinde destek olur.

- İçerisinde yer alan fazla su, serinleten etkiye sahiptir.

- Muşmulanın yaprak bölümü, şeker hastalığına çok iyi gelir.

- İnce bağırsak iltihabı, dizanteri, ishal gibi hastalıkların giderilmesinde önemli rol oynar.

- Muşmula çekirdeği, idrarın artmasını sağlar.

- Düzenli şekilde muşmula tüketmek, merkezi sinir sistemine iyi gelmektedir. Muşmula kan dolaşımını hızlandırdığı için beynin daha iyi oksijen almasına destek olur. Bu sayede de zihin konusunda olumlu etkiler bırakır.

- Düşükleri önler.

- Komposto şeklinde tüketilen muşmula; bilhassa zayıflamak adına çok tüketilmektedir. İnsan vücudunun su kaybını önlemeye destek olan komposto, bağırsakların boşaltılmasıyla kilo vermeye destek olur.

- Muşmula; Lif, demir, potasyum, folik asit, kalsiyum, magnezyum gibi faydalı madde ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bunun dışında içerisinde A ve C vitaminini bolca bulundurmaktadır.

- İçerisinde yüksek oranda şeker bulunmayan muşmula; şeker hastaları için önemli bir meyvedir.

- Muşmula kilo vermeye destek olur.

- Metabolizmayı hızlandıran ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olan muşmula, zayıflamaya birebirdir.

Muşmulanın neye iyi gelir?

Muşmula meyvesinin iyi geldiği pek çok nokta bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı;

- Sıvı oranının yüksek olmasından ötürü, su eksikliğini yaşayan bireylere yardımcı olur.

- Östrojen gibi hormonların görevinde önemli rol oynayarak, rahim duvarının kalınlaşmasına ve hamile kalma şansının artmasına destek olur.

- Yüksek oranda kalsiyum içeren muşmula, kemik gelişiminde ve ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi gibi problemlerin önüne geçmeye destek olur.

- Türlü yollar ile oluşan safra ve böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olur.

- Kan dolaşımında da olumlu etki gösterir. Beyne gitmiş olan damarlardaki oksijen oranını arttırıp, daha sağlıklı düşünmeyi sağlar.

- İnsan vücudunda oluşan kimi iltihapların atılmasına yardımcı olmaktadır. Bilhassa bağırsak iltihaplanmasını giderip, ishal gibi ciddi sorunların önüne geçer.

- Şeker hastaları için birebir olan bu meyvenin içerisinde oldukça az oranda şeker bulunmaktadır.

Muşmula (Malta Eriği) Nasıl Tüketilir, Ne İşe Yarar?



Halk arasında yeni dünya olarak da bilinen malta eriği meyve olarak tüketilebilir. İnsan sağlığına pek çok yararı olan bu meyve özellikle A vitamini açısından da oldukça zengindir. Gülgiller ailesine ait olan malta eriğinin ana yurdu Japonya'dır. Japonya'dan dünyaya yayılan bu meyve özellikle Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de yetişir. Ağaçta yetişen malta eriği yeşil bir renge sahiptir. BU meyve olgunlaştıkça sarı renge dönmektedir.



Ekşi ve tatlı karışık bir tada sahip olan malta eriği içerisinde çekirdekler bulunur. Bu meyve yıkandıktan sonra etli kısmı yenilebilir. Meyvenin içindeki çekirdekler kaynatılıp suyu tüketildiği takdirde mide asidini düzenleyerek sindirimi rahatlatır. Küçük armuda benzeyen bu meyve salata, reçel, şeker şurubu ve marmelat yapımında da rahat bir şekilde kullanılır. Malta eriği iyice yıkandıktan sonra tüketilmelidir.



Malta eriğinin sağlığa yararları nelerdir?



- Malta eriği düşük kaloriye sahip olduğu için lif ve pektin açısından da zengindir. Bu meyve düzenli tüketildiğinde besinlerin daha rahat dışkılanmasını sağlar.

- Malta eriği kolon kanseri gibi hastalıkların da önüne geçmektedir.

- İçeriğindeki A vitamini sayesinde malta eriği göz sağlığını korur. Ayrıca bu meyve vücudun ihtiyacı olan vitamin ihtiyacının yüzde ellisini karşılar. Malta eriği yüksek miktarda antioksidan içerdiği için gözdeki virüsleri de engeller. Ayrıca göz içindeki vitamin seviyesini de dengeler.

- Malta eriği kan şekerini de düzenlemektedir. Bu sayede diyabet hastalığına yakalanma riski azaltılır. Uzmanlar tarafından kan şekeri yüksek olan kişilere malta eriği tüketmeleri öneriliyor. Malta eriği yaprakları ve ya çekirdekleri kaynatılarak çaylar hazırlanabilir. Malta eriğinin çekirdeği insülin ve glikoz seviyelerini dengeler.



Yeni dünya meyvesi ile ilgili merak edilenler



Yeni dünya meyvesi kil topraklarda yetiştiği için demir ve bakır bakımından oldukça zengindir. Bu meyve demir kan hücrelerini arttırır. Demir eksikliği olan kişiler mutlaka bol bol yeni dünya meyvesi tüketmeliler. Bağışıklık sistemini de güçlendiren yeni dünya meyvesi demir eksikliğini de gidermektedir. Malta eriği yaprağı ve çekirdeklerinden hazırlanan çaylar genel olarak boğazdaki enfeksiyonları da temizlemektedir.



Güçlü bir balgam söktürücü olan yeni dünya meyvesi akciğerlerdeki virüsleri de söker. Günümüzde kronik uykusuzluk sorunu çeken kişilerin mutlaka yeni dünya meyvesi tüketmeleri gerekir. Rahat bir uyku uyumak için de gece yatmadan önce en az 3 tane malta eriği tüketilmelidir. K vitamini açısından da zengin olan yeni dünya meyvesi kemik ve kas sağlığını korumaktadır. Özellikle ileri yaşlarda görülen kemik erimesi de önlenir. - Östrojen gibi hormonların görevinde önemli rol oynayarak, rahim duvarının kalınlaşmasına ve hamile kalma şansının artmasına destek olur.

- Yüksek oranda kalsiyum içeren muşmula, kemik gelişiminde ve ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi gibi problemlerin önüne geçmeye destek olur.

- Türlü yollar ile oluşan safra ve böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olur.

- Kan dolaşımında da olumlu etki gösterir. Beyne gitmiş olan damarlardaki oksijen oranını arttırıp, daha sağlıklı düşünmeyi sağlar.

- İnsan vücudunda oluşan kimi iltihapların atılmasına yardımcı olmaktadır. Bilhassa bağırsak iltihaplanmasını giderip, ishal gibi ciddi sorunların önüne geçer.

- Şeker hastaları için birebir olan bu meyvenin içerisinde oldukça az oranda şeker bulunmaktadır.

Muşmulanın çekirdeğini yutmak zararlı mı?

Muşmula meyvesinin içerisinde yer alan çekirdeklerin de tüketilmesi gerekmektedir. Muşmulanın kendisi kadar çekirdeğinin de oldukça faydaları bulunmaktadır. Muşmula çekirdeği genel şekilde sindirim sistemine çok yararlı bir besindir. Bunun yanı sıra çekirdeği, yutmadan ve farklı şekillerde tüketmek önemlidir.