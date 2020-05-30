Yeni dönemde yerli üretim artacak, dışa bağımlılık azalacak

Coronavirüsünün tehdidinin atlatılması ve hayatın normalleşmesinin ardından ekonomide yeni bir sayfa açılacak. Yerli üretimi ve ihracatı attıracak, ithalatı ise azaltacak çalışmalara hız verilecek.

800 ürüne daha vergi

Gelinen aşamada kaliteli ve yatay büyümeyi merkeze oturtan hükümet tarafından dışa bağımlılığı aşağı çekmek için pek çok önlem alınıyor. Bu çerçevede 21 Nisan ve 11 Mayıs’ta 4 bine yakın kalem ürün için ek vergi getirildi. Dün de ambalajlama ve tarım makineleri ile vinçlerin de aralarında bulunduğu 800’ü aşkın ithal ürüne 30 Eylül’e kadar yüzde 30’a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Bu kararla ithalat baskısıyla karşı karşıya olan ihracatçı firmaların kalkan altına alınması amaçlanıyor.

Büyümeye odaklanılacak

Yerli üreticiler, ek gümrük vergilerinin imalata ve ihracata olumlu katkı sunacağına işaret ederek, “Bu hamlelerle ekonomimiz iç ve dış şoklara, kur ataklarına karşı dayanıklı hale gelecek. Talep odaklı büyüyecek” görüşünü paylaştılar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Yerli üretim ön planda tutulacak. Stratejik ve üretim imkânı bulunmayan ürünler hariç ithalat kolay olmayacak” sözlerini memnuniyetle karşılayan ihracatçılar da “Türkiye’de imal edilen ürünlerin dünyaya ihraç edilmesi ekonomiye güç katacak, yeni başarı öykülerinin ortaya konulmasını mümkün kılacaktır” ifadesini kullandılar.

Korumacı uygulamalara gidilebilir

İstanbul Deri ve Demir Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’yi büyütmek için üretimi arttırmak gerektiğini vurguladı. Şenocak, “Ekonomi yönetiminin korumacı uygulamaları yerindedir. İmalatçıları kuvvetlendirmek, ihracatçıları güçlendirmek için bu uygulamalara gidilebilir” dedi. Şenocak; ayrıca ithalatla ilgili önlemlerin üreticilerin rekabetçi ürünler üretmelerine, ihracatçıların da yeni bölgelere girmelerine vesile olması temennisinde bulundu.

İhracatçılar rahatlayacak

İstanbul Demir ve Demirdışı Metallar İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye’nin üretebildiği ürünlerin ithal edilmesinin önüne geçmesi gerektiğini dile getirdi. Öztiryaki, “İthal ikameci adımlar ihracatçıları rahatlatır” diye ekledi.

Önemli uyarı

Temkinli ilerlemek gerektiğini kaydeden ekonomistlerden ise “İthalat kısılmalı ama ihracat da arttırılmalı. Ürün satın aldığımız ülkelerin bize misilleme yapmamaları için çok ama çok dikkatli olunmalı” uyarısı geldi.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, tüm dünyada korumacılığın arttığına dikkat çekerek, “Artık her ülke ürün tedarikini ve üretimini yerli kaynaklarıyla döndürmeye çalışacak” dedi.

Hassas olunmalı

Doğru politikalar uygulayan ülkelerin üretimlerini arttıracaklarını anlatan Aslanoğlu, şöyle devam etti: “Kuşkusuz, korumacılık dönemi uzun sürmeyecektir. Ticaret tekrar açılacaktır. Ancak bu aşamada ihtiyat elden bırakılmamalı. Misillemeyle karşılaşmamak için hassas olunmalı. İthalata paralel olarak ihracat da sınırlanmamalı. Dış taleple büyümek eksene alınmalı. Ayrıca Türkiye’de üretilen ürünlerin dünyayla rekabet edecek boyutta olması için tüm imkânlar kullanılmalı. Gelinen noktada üretmek kadar ihraç etmek, pahada ağır ürünleri dünyaya satmak çok ama çok önemli.” Aslanoğlu, hammadde ve ara mamulün Türkiye’de üretilmesinin, kur riskini azaltacağının da altını çizdi.