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Yeni dönemde en büyük mücadelemiz terörle olacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kampüsüne yapılan cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:42
Yeni dönemde en büyük mücadelemiz terörle olacak

 YENİ AKİT / ANKARA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kampüsüne yapılan caminin ibadete açılış töreninde, yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun” dedi.

AYAKLAR ALTINA ALARAK YOK EDECEĞİZ

Caminin yapılmasında emeği geçenlere ve açılışa katılan jandarma personeline teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde bin 500 öğrencinin komando eğitiminde olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Buna da şiddetle çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak, terörle mücadelede başarımız o kadar artacaktır. Nitekim son gerek Cerablus gerek Afrin operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hakim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz."

SELÇUKLU MİMARİSİNDEN ESİNLENİLDİ

Cuma namazını açılışı yapılan Beytepe’deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbede cami ve mescit yaptırmanın önemine değindi.

Selçuklu mimarisinden esinlenilerek yapılan muhteşem caminin 25 Ağustos 2017’de temeli atılmıştı. Dış cephesi ise doğal travertenden imal edilen camide 4 bin 300 kişi aynı anda ibadet edebilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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