Yeni dönem için okullarda yoğun mesai

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla kent genelindeki okullarda ilaçlama çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, çocukların daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim alması amaçlanıyor. Yarıyıl tatilinde Kocaeli genelinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 20 ekip ile ilaçlama yapıldı.

777 okul ilaçlandı

Büyükşehir Belediyesi, Vektör Mücadelesi Hizmeti işi kapsamında 12 ilçede devlet okulları binalarında ilaçlama yapıyor. İlaçlamalar okul binalarının özellikle temizlik ve hijyen acısından riskli olan lavabo, tuvalet, kazan dairesi ve depo bölümlerinde yapılıyor. 3’er kişiden oluşan 20 ekip yarıyıl tatilinde 777 okulda ilaçlama çalışması yaptı.

İlaçlama hizmetinde kullanılan ilaçlar, halk sağlığı alanında kullanılan ürünlerden oluşuyor. İnsan sağlığına zararsız olan ilaçlarla yapılan ilaçlama hizmetiyle okul binalarında hijyen temizliğine önem verilerek, öğrenci sağlığının korunması hedefleniyor.