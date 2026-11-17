'17 YIL BOYUNCA BEKLEDİM VE BAŞARDIM' Epilepsi nedeniyle yüzme ve otomobil kullanma gibi aktivitelerden uzak kaldığını anlatan Solakoğlu, "Ben su insanıyım, suyu çok severim. Havuza giremiyordum, korkuyordum. Havuzda ya da denizde nöbet geçirirsem ne yaparım diye düşünüyordum. Nöbet geçirdiğimde hiçbir şey yapamayabilirim. Tek başıma olmamam gerekiyordu. Araba kullanmak hayalimdi. 17 yıl boyunca bunu bekledim ve başardım. Ehliyetimi aldım. Şimdi araba kullanıyorum ama yine kendimi takip ediyorum. Ehliyet alabilmek için yasal süreçler var. Bu süreçleri tamamladık. Takipli hasta olmamız gerekiyor" diye konuştu. 'HER EPİLEPSİ HASTASI AYNI ŞEKİLDE NÖBET GEÇİRMİYOR' Nöbetlerinin sona ermesiyle hayata daha fazla bağlandığını belirten Zübeyde Solakoğlu, "Epilepsiyle ilgili toplumda farklı algılar var. Nöbet geçirildiğinde korkulacak bir durum olduğu ya da kişinin ağzından sürekli köpük geldiği düşünülüyor. Oysa her epilepsi hastası bu şekilde nöbet geçirmiyor. Epilepsi nöbeti geçiren birini öncelikle güvenli bir noktaya almak gerekiyor. Yüzüne kolonya serpmek, soğan koklatmak gibi geleneksel uygulamalara gerek yok. Büyük nöbetlerde kişinin yan yatırılması önemli" dedi.