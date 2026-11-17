'İLAÇLARINI KESME AŞAMASINDAYIZ' Zübeyde Solakoğlu'nun tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan ise "Zübeyde'nin rahatsızlığını uzun yıllardır takip ediyoruz. Bize geldiğinde çok sık nöbetleri vardı. Çoğu nöbetinin farkında bile değildi. Bizim video EEG monitörizasyon ünitemiz var. Orada kayıt aldığımızda daha sonra kendisi de gördü nöbet sıklığını. Meslek, eğitim ve öğretim hayatını etkiliyordu. Sonrasında güzel bir tedavi yöntemiyle, önce medikal tedavi uygulandı. Ardından Zübeyde cerrahi operasyon geçirdi ve nöbetleri tümüyle iyileşti. Şu an ilaçlarını kesme aşamasındayız" diye konuştu. 'HEDEFİMİZ HASTALARI TOPLUMSAL YAŞAMA KAZANDIRMAK' Epilepsi tedavilerinde başarı oranlarına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, "Zübeyde, çok örnek bir hasta. Hiç vazgeçmedi. Epilepside paradigmalar değişti artık. Sadece nöbet kontrolü değil hedefimiz. Nöbetler engellenebiliyor zaten artık. Yüzde 80 oranında başarılıyız. Hedef artık o hastaları sosyalleştirmek, toplumsal yaşama katabilmek. AÜ'de 1000'e yakın takip ettiğimiz hastamız var. Bilimden sanata, akademiden iş dünyasına kadar birçok alanda çok aktif ve güzel rol alıyorlar. Aileler bazen, 'Nöbet geçirmesin, zamanında yatsın, çalışmasın' diye düşünüyor. Ama böyle yapmamak gerekiyor. Saklanmaması gereken bir hastalık. Hastalık kimliğin önüne geçtiği zaman birey dışlanıyor. Hekimlik, öğretmenlik, bankacılık yapabilen hastalarımız var" dedi.