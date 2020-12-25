Yeni doğum yapan kadınlar koronavirüs aşısı olacak mı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Op. Dr. Alp Çeliker, koronavirüs sürecinde sağlıklı bir gebelik için tüm tarama testlerinin yapılması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Op. Dr. Alp Çeliker, “Covid- 19 pandemi sürecinde sağlıklı bir gebelik takibi için 1. trimester tarama testi ve 2. düzey ultrason taraması gibi muayeneler ihmal edilmemelidir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Op. Dr. Alp Çeliker, Covid-19 sürecinde gebelik dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Salgın ile beraber gebelik süreciyle ilgili kaygıların da arttığını dile getiren Op. Dr. Alp Çeliker, Covid- 19 pnömonisi geçiren gebeler ile genel popülasyonun klinik belirtilerinin benzer olduğunu hatırlattı.

Enfeksiyon geçiren anneler

Gebelerin solunum patojenlerine ve şiddetli pnömoniye karşı daha hassas olması ve yapılan çalışmalarda vaka sayılarının azlığı sebebi ile sürecin daha kontrollü sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Çeliker, "Dünya sağlık örgütü tarafından önerilen Enfeksiyonu Önleme ve Kontrol (IPC) basamaklarının gebelerde olduğu gibi düşük, fetal kayıp, postpartum dönemindeki kadınlar ve gebelik bakımını üstlenen kişiler tarafından da uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Yapılan çalışmalarda yeterli kanıtlar olmamakla beraber hastalığın anneden bebeğe geçişinin dikey bulaşla olduğu belirtilmiştir.

Enfeksiyon veya şüphesi olan gebelerin doğumdan sonra en az 14 gün boyunca bebeği ile yakın temasının kesilmesi ve emzirilmemesi önerilmektedir. Doğum şekli için tıbbi bir endikasyon yoksa vajinal yolla yapılabileceği belirtilmektedir. Gebeler enfeksiyon sürecinde perinatoloji, yenidoğan ve yoğun bakım uzmanlarından oluşan multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Ayrıca süreçte gebelere psikososyal desteğin sağlanması da çok önemlidir” dedi.