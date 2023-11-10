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Gündem Yeni doğmuş bebeğini katleden kadın ve anneanne tutuklandı!
Gündem

Yeni doğmuş bebeğini katleden kadın ve anneanne tutuklandı!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 22:08:00 - 2023-11-10 22:37:35

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yeni doğan bebeğini poşete koyarak çöpe atan anne aile bebeğin anneannesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zina suçu yeniden ceza kapsamına alınmayınca toplumda hızla yaygınlaştı.

Evlilik dışı doğan bebeklerin ölümü de hızla katlandı.

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde de dün gece saatlerinde yeni doğan bir bebek market poşetine koyularak sokağa atılmıştı. Bebek çevredekiler tarafından fark edilerek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Bebeği katleden Suzan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suzan Ö. adliyedeki ifadesinde, "Bunu yaptığım esnada annem uyuyordu. Doğum yaparken kanama oldu. Annemin polislerin kanlı eşyalar hakkında sorusuna neden elinin kesildiği yönünde beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim” dedi.
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Şüpheli anne ve anneanne sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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