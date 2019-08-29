0553 313 94 23

Yeni doğan bebeklerin ayaklarına dikkat

Doç.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
Yeni doğan bebeklerin ayaklarına dikkat

Doç.Dr. Serhat Mutlu ve Op.Dr. Harun Mutlu, yeni doğan bebeklerin ayaklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Doç.Dr. Serhat Mutlu ve Op.Dr. Harun Mutlu, “Çarpık ayak doğum sonrası hemen fark edilen bir durumdur. Ayak bileği normal pozisyona zor gelir, ayak sırtı öne doğru ve parmaklar içe basar pozisyondadır. Her 1000 canlı doğumda 1-2 düzeyinde görüldüğü bildirilmektedir.Ayak içe doğru kıvrıktır. Topuk ile ayak parmakları aynı seviyede değildir ve topuk havada kalır. Ayak uzunlamasına ekseni etrafında içe dönmüştür ve ayak tabanı içe doğru bakar. Ayağın iç, arka ve taban kısmındaki bağlar, kirişler ve kapsüller kısalmış ve sertleşmiştir. Ayak kemikleri ayağın şekline uyum göstererek deforme olmuşlardır.Pes ekinovarus tedavisi geciktikçe kemiklerdeki şekil bozukluğu artar. En büyük deformasyon aşık kemiğinde (Talus) görülür. Ayağı dışa çeviren kaslarda nispeten güçsüzlük vardır. Tedavi edilmemiş PEV olguları en önemli ortopedik sakatlık sebeplerindendir. Dr. Ignacio Ponseti çarpık ayak tedavisinde, normal anatomik ilişkisini kaybetmiş ayak kemiklerinin, doğru yönde uygulanan kuvvetler eşliğinde manipülasyonu ve seri alçılama ile ayağın düzeltilmesi yöntemini bulmuştur. Yenidoğan ve bebeklik döneminde ayağı oluşturan kemiklerin büyük bir kısmı kıkırdak yapıda olduğu için etkilenen ve şekilleri bozulan ayak kemikleri, alçılamalar sonrasında normal görünümlerini tekrar kazanabilirler. Özellikle ileri ve sert deformitelerde aşil tendon gevşetme gerekebilir. Aşil gevşetme işleri ciltten 3-5mm liktek bir kesiden kapalı olarak yapılır. İşlem esnasında hastanın ağrı duymaması için hafif bir sedasyon (uyku hali) ile birlikte lokal anestezi yapılır. İşlem yaklaşık 2 dk sürer. Aşil gevşetmesi sonrasında eriyebilen tek bir dikiş ile cilt kapatılır ve dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Aşil gevşetme sonrasında yapılan son alçı aşilin iyileşmesi için 3 hafta kalır ve değiştirilmez” dediler.


Aşil gevşetmesini takiben 3 hafta kalan alçı çıkarıldıktan sonra deformitenin tekrarlamasını önlemek için hastanın ayağına açısı doktor tarafından ayarlanmış breys takıldığını ifade eden Doç.Dr. Serhat Mutlu ve Op.Dr. Harun Mutlu, “Breys gün içinde sürekli takılı kalmalıdır. Sadece kıyafet değişimi ve hastanın yıkanması sırasında çıkarılıp sonrasında tekrar takılmalıdır. Uzun süreli breysin takılmaması deformitenin tekrarlamasına yol açar bu dönemde tekrar alçılama tedavisi gerekmektedir. Breysin takılma süresi hastanın breys uyumuna, deformite derecesine göre değişmektedir. Breysin takılma süresi hasta yürüyene kadar 24 saat yürümeye başladıktan sonra ile gündüz ortopedik bot ve gece breyse devam edilmelidir” şeklinde konuştular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CNR Food İstanbul, Çekya Başbakanı Andrej Babis tarafından açılıyor
    1. CNR Food İstanbul, Çekya Başbakanı..
    2. Yeni Malatyaspor'da sponsorluk anlaşması
    3. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
    4. Meksika’daki gece kulübü saldırısında..
    5. Yavru kumruları itfaiyeciler kurtardı
    6. İşadamında Eleşkirt Belediyesi’ne 50..
    7. Irak'la elektrik ticaretinde yeni..
    8. Motokrosta dünyanın en iyileri..
    9. TİSK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
    10. Pakistan’da sel felaketi: 5 ölü
    11. Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri..
    12. Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı
    13. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    14. Türkiye'de otel doluluk oranı yüzde..
    15. TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet..
    16. Denizli'de sahte para operasyonu
    17. İngiltere'de parlamentoyu tatil..
    18. Dinamik Pano gelecek yıl ihracat..
    19. Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda..
    20. Başkan Böcek’ten 30 Ağustos mesajı
    21. KYK yurt başvuru sonuçları son dakika..
    22. Kayseri Basketbol sporcuları sağlık..
    23. Atakum Belediyesinden eğitime destek
    24. Hakem karar verdi: Memura 4+4 zam
    25. Amasya merkezli dolandırıcılık..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya dönüşü..
    27. Emine Bulut’un cani kocası ile olan..
    28. Pendik'te 3 farklı yerden hırsızlık..
    29. Okul servis ücretleri yüzde 18 zamlandı
    30. Sağlık Bakanlığınca, 8 bin 876 tabip,..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı