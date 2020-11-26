Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı
Sivas'ta dondurucu soğukta yeni doğan bebeğini sokağa bırakarak ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı.
Sivas’ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan vicdansız anne tutuklandı.
Yeni doğan bebeğini sokağa attı
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan kan donduran olayda 35 yaşındaki 2 çocuk annesi N.G. yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olmuştu.
Vicdansız anne tutuklandı
Kadın, hastanede süren tedavisinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadın emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye çıkarıldı. N.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Bebeğin babasıysa yapılan DNA testinin sonucuyla ortaya çıkacak.