  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı
Yaşam

Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı

Sivas'ta dondurucu soğukta yeni doğan bebeğini sokağa bırakarak ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:47:00 - 2020-11-26 19:50:08
Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı

Sivas’ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan vicdansız anne tutuklandı.

Yeni doğan bebeğini sokağa attı

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan kan donduran olayda 35 yaşındaki 2 çocuk annesi N.G. yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olmuştu.

 

Vicdansız anne tutuklandı

Kadın, hastanede süren tedavisinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadın emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye çıkarıldı. N.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bebeğin babasıysa yapılan DNA testinin sonucuyla ortaya çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor
Korona Virüs

ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor

ODTÜ'de yürütülen çalışmada solunduğunda koronavirüsün hava yoluyla bulaşmasını ve hastalığın akciğerlere yerleşmesini engelleyen antiviral ..
Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaş..
İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar
Spor

İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar

2018'de düzenlenen bir operasyonda DEAŞ'ın İngilizce hazırladığı listede isimleri tespit edilen 2 terörist, Afyonkarahisar'da yakalandı...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay