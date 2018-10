Yeni doğan alışverişi yaparken hataya düşmeyin

Siz de tam böyle bir liste hazırlama arifesindeyseniz, gelin işinizi kolaylaştıralım ve listenizde ayıklama işlemi yapmanızı sağlayacak “gereksizler”i hatırlatalım:



Sadece yeni doğan kıyafeti

Yenidoğan bebeğin kafa ölçüsüne uygun giysi almak, anneliğe hazırlananların yaptığı alışveriş hatalarından biri. Yenidoğan ölçüsü sizin bebeğinize uymayabilir. Bebeğinizin boynunu zorlamak istemezsiniz.

Minik bebek sepeti

Bebek ilk doğduğunda ebeveyn odasında yatması için daha az yer kaplayan bebek sepetlerine başvurulabiliyor. Belki ilk zamanlar için kullanışlı olabilir ama bebek hızla büyüdüğünde, artık o sepet yatağa sığamamaya başladığında yapacağınız tek şey bezip bir kenara atmak!.

Yenidoğan ayakkabısı

Yeni doğmuş bebekler yürüyemez! Biliyordunuz zaten, değil mi? Öyleyse sırf çok şirin görünüyor diye ona ayakkabı almaya lüzum yok. Üstelik bebeğe ayakkabı giydirmek, ayak gelişimi için de zararlı.

Pahalı bebek giysileri

Bebeğinizin giysisini gün içinde defalarca değiştirmeniz gerekebilir. Pek çoğunun leke içinde kalacağından emin olabilirsiniz. Gerek lekeden deseni görünmediği gerekse hızla büyüyen bebeğinize artık küçük geldiği için pek çok giysiden kısa sürede vazgeçmek zorunda kalacaksınız. İyisi mi az para ile bol miktarda pamuklu kıyafet almaya çalışın.

Özellikle kız anneleri bebeklerini süslemeye hevesleniyorlar. Bu süsleme işini abartmamak gerekiyor. Sırf görüntüsü güzel olduğu için çocuğu rahatsız edecek prenses giysileri çok da gerekli değil, inanın.

Yürüteç

Bir zamanlar yürüteç, bebek alışveriş listesinin olmazsa olmazlarındandı. Ancak daha sonra uzmanların uyarılarıyla anlaşıldı ki yürüteç, bebeklerde orantısız adale gelişimine ve sonu ölüme varan ev kazalarına yol açabiliyor. Onun için artık ihtiyaç listelerinden çıkarıldı. Ama hala bebek mağazalarında satıldığını görebilirsiniz. Çünkü satışı Kanada’da yasaklanan, Amerika’da büyük ölçüde kısıtlanan bu gerecin Türkiye’de satışına maalesef bir engel yok. Bebeğinizin iyiliğini düşünüyorsanız onun sağlığın riske atmayın ve yürüteç sevdasından vazgeçin..

Ve ihtiyacınız olacak 3 şey..

Emzirme koltuğu

Yataktı ve alt değiştirme masasıydı derken, iki demirbaşla başlayan bebek odası hazırlama hevesinin sonu yok. Tam bir para tuzağı.. Bizim asıl tavsiyemiz bebeği rahatça emzirebileceğiniz bir koltuk bulundurmanız. Bunun uçuk fiyatlara satılan sallanan koltuklardan olması şart değil.. Belinizi destekleyeceğiniz, mümkünse ayaklarınızı uzatabileceğiniz bir koltuk olması yeterli.

Bebek arabası

Bebek arabası alırken de sağlamlığı, kolay katlanılabilmesi, kılıfının çıkıp yıkanabilmesi, ve takıp çıkarılabilen oto koltuğu olması tercih sebebiniz olsun.

Seyyar yatak

Park yatak mı dersiniz, seyyar yatak mı.. Her ikisi de söyleniyor. Bebeğinizin sizin bulunduğunuz her yerde yatabileceği bir ortam sağlaması açısından gerekli bir ürün bu. Yatılı gittiğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz. Hatta tatilde piknikte gündüz uykusu içi çok işinize yarayacaktır.