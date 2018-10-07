THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Yeni doğan alışverişi yaparken hataya düşmeyin

Bebeğe kavuşmak için geri sayım günleri başladığında her anne adayı başlar bir ihtiyaç listesi hazırlamaya. Bu listede gerekli malzemelerin yanı sıra hiçbir zaman kullanılmayacak ya da çok kısa süre kullanılıp atılacak pek çok lüzumsuz şey de yer alabilir haliyle.

07 Ekim 2018 Pazar 14:24
Yeni doğan alışverişi yaparken hataya düşmeyin

Siz de tam böyle bir liste hazırlama arifesindeyseniz, gelin işinizi kolaylaştıralım ve listenizde ayıklama işlemi yapmanızı sağlayacak “gereksizler”i hatırlatalım:

Sadece yeni doğan kıyafeti

Yenidoğan bebeğin kafa ölçüsüne uygun giysi almak, anneliğe hazırlananların yaptığı alışveriş hatalarından biri. Yenidoğan ölçüsü sizin bebeğinize uymayabilir. Bebeğinizin boynunu zorlamak istemezsiniz.

Minik bebek sepeti

Bebek ilk doğduğunda ebeveyn odasında yatması için daha az yer kaplayan bebek sepetlerine başvurulabiliyor. Belki ilk zamanlar için kullanışlı olabilir ama bebek hızla büyüdüğünde, artık o sepet yatağa sığamamaya başladığında yapacağınız tek şey bezip bir kenara atmak!.

Yenidoğan ayakkabısı

Yeni doğmuş bebekler yürüyemez! Biliyordunuz zaten, değil mi? Öyleyse sırf çok şirin görünüyor diye ona ayakkabı almaya lüzum yok. Üstelik bebeğe ayakkabı giydirmek, ayak gelişimi için de zararlı.

Pahalı bebek giysileri

Bebeğinizin giysisini gün içinde defalarca değiştirmeniz gerekebilir. Pek çoğunun leke içinde kalacağından emin olabilirsiniz. Gerek lekeden deseni görünmediği gerekse hızla büyüyen bebeğinize artık küçük geldiği için pek çok giysiden kısa sürede vazgeçmek zorunda kalacaksınız. İyisi mi az para ile bol miktarda pamuklu kıyafet almaya çalışın.

Özellikle kız anneleri bebeklerini süslemeye hevesleniyorlar. Bu süsleme işini abartmamak gerekiyor. Sırf görüntüsü güzel olduğu için çocuğu rahatsız edecek prenses giysileri çok da gerekli değil, inanın.

Yürüteç

Bir zamanlar yürüteç, bebek alışveriş listesinin olmazsa olmazlarındandı. Ancak daha sonra uzmanların uyarılarıyla anlaşıldı ki yürüteç, bebeklerde orantısız adale gelişimine ve sonu ölüme varan ev kazalarına yol açabiliyor. Onun için artık ihtiyaç listelerinden çıkarıldı. Ama hala bebek mağazalarında satıldığını görebilirsiniz. Çünkü satışı Kanada’da yasaklanan, Amerika’da büyük ölçüde kısıtlanan bu gerecin Türkiye’de satışına maalesef bir engel yok. Bebeğinizin iyiliğini düşünüyorsanız onun sağlığın riske atmayın ve yürüteç sevdasından vazgeçin..

Ve ihtiyacınız olacak 3 şey..

Emzirme koltuğu

Yataktı ve alt değiştirme masasıydı derken, iki demirbaşla başlayan bebek odası hazırlama hevesinin sonu yok. Tam bir para tuzağı.. Bizim asıl tavsiyemiz bebeği rahatça emzirebileceğiniz bir koltuk bulundurmanız. Bunun uçuk fiyatlara satılan sallanan koltuklardan olması şart değil.. Belinizi destekleyeceğiniz, mümkünse ayaklarınızı uzatabileceğiniz bir koltuk olması yeterli.

Bebek arabası

Bebek arabası alırken de sağlamlığı, kolay katlanılabilmesi, kılıfının çıkıp yıkanabilmesi, ve takıp çıkarılabilen oto koltuğu olması tercih sebebiniz olsun.

Seyyar yatak

Park yatak mı dersiniz, seyyar yatak mı.. Her ikisi de söyleniyor. Bebeğinizin sizin bulunduğunuz her yerde yatabileceği bir ortam sağlaması açısından gerekli bir ürün bu. Yatılı gittiğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz. Hatta tatilde piknikte gündüz uykusu içi çok işinize yarayacaktır.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:24
  1. bebek alışverişi
  2. yeni doğan bebek için alınması gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boyun fıtığı olmamak için...
    1. Boyun fıtığı olmamak için...
    2. Korkunç planı nişanlısı bozdu
    3. Dilmen: Ali Koç şimdiye kadar sadece..
    4. Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması
    5. Şehidin Ömer Halisdemir'e ithafen..
    6. Sakız zayıflatıyor ama...
    7. Telefonla taciz ettiği kadının..
    8. Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Devre..
    9. Ateş almayan silahın dipçiğini yere..
    10. Kadın döven İ. Küçükkaya’ya bir şamar..
    11. Çakal Carlos yazdı: Ajanların hepsi..
    12. Saf el dokuması ipek nasıl anlaşılır?
    13. Çocuğum ateşlendi diye paniklemek..
    14. "ABD'siz 2 bin yıl dayanırız"
    15. Yeni doğan alışverişi yaparken hataya..
    16. Takvim’in haberini okurları cevapladı
    17. Khabib Nurmagomedov, McGregor'u 4..
    18. Sigara zihni gerilemeye sebep oluyor
    19. First Lady, second Kabadayı.....
    20. 'Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar