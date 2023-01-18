Yeni doğal gaz ve elektrik fiyatları açıklandı!

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 269 bin 48 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 783 bin 184 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 475 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 710 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 910 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 41 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 181 milyon 437 bin 390 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 181 milyon 638 bin 295 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasında işlem hacmi 1 milyar 639 milyon 47 bin 977 lira oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,13 artışla 1 milyar 639 milyon 47 bin 977 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde 4 bin 200 lira, en düşük 03.00-04.00 saatlerinde 1494 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 936 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 22 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1495 lira 54 kuruştan işlem gördü.