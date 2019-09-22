Yeni Çorumspor'dan altın değerinde 3 puan TFF 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Çorumspor, Sancaktepe Futbol Kulübü'ne konuk oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile Yeni Çorumspor 15 Temmuz Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Yeni Çorumspor 57.dakikada Kerem Çağatay'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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