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Yeni Çorumspor'dan altın değerinde 3 puan

TFF 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Çorumspor, Sancaktepe Futbol Kulübü'ne konuk oldu.

22 Eylül 2019 Pazar 12:34
Yeni Çorumspor'dan altın değerinde 3 puan

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. haftasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile Yeni Çorumspor 15 Temmuz Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Yeni Çorumspor 57.dakikada Kerem Çağatay'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:34
  1. Yeni Çorumspor
  2. Sancaktepe Futbol Kulübü
  3. TFF 2.Lig
  4. TFF 2.Lig Beyaz Grup
  5. Kerem Çağatay

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