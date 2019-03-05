0553 313 94 23

Yeni Clio 5 görücüye çıktı

Renault, yeni Clio 5’i görücüye çıkardı.

05 Mart 2019 Salı 13:12
Yeni Clio 5 görücüye çıktı

Renault, yeni nesil araçları için benimsediği otonom, mobil ve bağlantılı otomobil konseptlerinden yola çıkarak tasarladığı yeni Clio 5’i görücüye çıkardı. Yeni Clio 5 için Busa’ya 181 milyon avro, Türkiye’deki yerel tedarikçiler için ise 125 milyon avroluk yatırım yapıldı.

 

Yeni Clio 5, Bursa Oyak Renault Fabrikaları’nda tanıtıldı. Yeni Clio 5, Cenevre Otomobil Fuarı ile birlikte eş zamanlı olarak görücüye çıktı. Fabrikanın konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, dünyanın merakla beklediği yeni Clio’yu tanıtmaktan gurur duyduklarını söyledi. Yeni Clio’nun seri üretimine kısa bir süre sonra, Bursa Oyak Renault Fabrikası’nda başlayacaklarını belirten Aoun, söz konusu projenin üretiminde görev almak üzere 350 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

 

Cilo 5’in otomotiv sektörüne damga vuracağını söyleyen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Clio bizim için çok önemli, sembolik bir model. 30 yıldır var ve 15 milyon araç satıldı. Bugün de Renault grubunun en çok satan aracı. Yeni Clio, 3 farklı konsepti içeriyor; otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç, hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yeni Clio, hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak. Yeni Clio’nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa’da ve fabrikamızda farklı görevler aldı. Kendi kategorisinin lideri olacak olan yeni Clio, Renault Grubu tarafından yapılan 306 milyon avroluk bir yatırımın ürünü. Bu yatırımın 181 milyon avroluk kısmı Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları’na yapıldı. Bu yatırımın 125 milyon avrosu da Türkiye’deki yerel tedarikçilere yapıldı. Yaklaşık 70 mahalli tedarikçi var. Aracımızın yerlilik oranı da yüzde 50-60 seviyesinde. Hepimizin merakla beklediği bu yeni otomobilimiz, Oyak Renault’a ihracat ve üretim anlamında liderlik getirecek. Aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine de katkı da bulunacak. Bu projeye emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

Konuşmanın ardından yeni Clio tanıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:12
  1. Bursa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ahmet Topbaş:
    1. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ahmet Topbaş:
    2. 10 yılda kazanacağı parayı, 1 yılda..
    3. Kırşehir Belediyesi, özel okul..
    4. Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi..
    5. "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır"
    6. MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri..
    7. Bilecik’e 15’inci akıllı durak..
    8. Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele
    9. Aydın’ın sultanları tarih yazmak için..
    10. Filistinli öğrenciler, Rektör..
    11. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz..
    12. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    13. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu..
    14. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    15. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    16. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    17. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    18. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    19. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    20. Avustralya'daki yangınlar
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar