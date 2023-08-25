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Sağlık Yeni bulunan ilaç, antibiyotiğe dirençli süper bakterilere çözüm olabilir
Sağlık

Yeni bulunan ilaç, antibiyotiğe dirençli süper bakterilere çözüm olabilir

Yeniakit Publisher
2023-08-25 06:50:00 -
Yeni bulunan ilaç, antibiyotiğe dirençli süper bakterilere çözüm olabilir

Utrecht, Bonn ve Northeastern üniversitelerinin, Almanya Enfeksiyon Araştırma Merkezi ve NovoBiotic şirketiyle yaptığı ortak çalışma sonucu bulunan bir antibiyotik, bu ilaca dirençli süper bakterilere karşı tedavilerde kullanılabilecek

News Medical'ın haberine göre, Northwestern Üniversitesinden Kim Lewis ve ekibinin yaptığı çalışmada, "bakteriyel karanlık madde" isimli organizmayı büyütmek için geliştirilen cihazla yetiştirilmiş bakteriden "Clovibactin" adı verilen antibiyotik izole edildi.

NovoBiotic Farmakoloji şirketinin açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, Clovibactin antibiyotiği geniş aralıktaki patojenik bakterilere etki ediyor ve farelerde "Staphylococcus aureus" süper bakterisini tedavi edebiliyor.

Araştırmacılardan Bonn Üniversitesi Profesörü Tanja Schneider liderliğindeki bir grup ise Clovibactin’in alışılmışın dışında bir yok etme mekanizmasına sahip olduğunu ve hücre duvarı oluşumunda gerekli 3 farklı molekülü hedef aldığını keşfetti.

Ekip, Clovibactin'in incelenmesi sırasında nükleer manyetik rezonans (NMR) adı verilen özel bir teknik kullandı.

Clovibactin, gelişmiş teröpatikler için bir potansiyel olabilir
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Utrecht Üniversitesi araştırmacılarından Dr Markus Weingarth, Clovibactin'in bakteriden izole edilmesinden dolayı diğer antibiyotiklerden farklı olduğunu belirtirken, patojenik bakterilerin söz konusu ilaca karşı direnç oluşturacak zamanı olmadığını kaydetti.

Weingarth, Clovibactin'in pirofosfatı sıkı bir şekilde, "bir kafes gibi" sardığını belirterek, "Clovibactin hedefinin değişmez, korunmuş kısmına bağlandığından, bakterilerin buna karşı direnç geliştirmesi çok daha zor olacaktır. Çalışmalarımızda da Clovibactin'e karşı herhangi bir direnç gözlemlemedik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hücre lifinin sadece bakteri hücre zarında oluştuğunu, insanlarda görülmediğini söyleyen Weingarth, "Clovibactin'in bakteri hücrelerine seçici olarak zarar verip insan hücreleri için zararlı olmamasının nedeni de muhtemelen budur." ifadesini kullandı.

Weingarth, Clovibactin'in direnç gelişimi olmaksızın bakteriyel patojenleri öldüren gelişmiş terapötiklerin tasarımı için bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

 

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