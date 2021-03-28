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Otomotiv Yeni BMW iX3 showroomlarda
Otomotiv

Yeni BMW iX3 showroomlarda

BMW’nin “Seçim Gücü” adını verdiği ve mevcut modellerinde benzinli, dizel ve tamamen elektrikli olmak üzere tüm motor seçeneklerini sunmayı hedeflediği vizyonunun ilk ürünü olan Yeni BMW iX3, 950 bin TL’den başlayan fiyatıyla Türk tüketicisiyle buluşuyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:43:00 -
Yeni BMW iX3 showroomlarda

Yeni BMW iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşuyor. Elektromobiliteye olan yatırımlarını hız kesmeden devam ettireceklerini söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Yeni BMW iX3’ün başlangıç fiyatı üzerinde yoğun çalışmalar yaptık. Spor Aktivite Aracı segmentinin tamamen elektrikli ilk örneklerinden olan Yeni BMW iX3’ü Türkiye’deki yeni vergi düzenlemelerine rağmen pazara en uygun fiyatlarla ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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