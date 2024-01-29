Yeni bir tehcir: İsrail Gazze Şehri'ni boşaltmak istiyor

İsrail ordusu Gazze Şehri'nin sahil kesiminde yaşayan sivil halktan evlerini terk etmelerini istedi.

Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde Filistinli direniş gruplarının saldırılarını artırmasının ardından İsrail bölgedeki sivil halkı tamamen tehcir etmek istiyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şehri'nin sahil kesiminde yaşayan sivil halktan, bölgeyi terk ederek güneye gitmeleri istendi.

İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şehri'nin Nasr, Şeyh Rıdvan, Şati Kampı, Kuzey ve Güney Rimal, Sabra, Şeyh İcliyn ve Tel Heva bölgelerinde yaşayan sivillerden güneydeki Deyr el Belah'a gitmeleri talep edildi.

Bölgede yaşayan on binlerce sivilin tehcir edilmesine yönelik talep, Gazze Şehri'nin İsrail tarafından insansızlaştırılmaya çalışıldığı şeklinde yorumlanıyor.

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Dün İsrail'de gerçekleştirilen bir konferansta Gazze'de yeniden Yahudi yerleşimleri inşa edilmesi gündem edilmişti. Bölgede inşa edilmesi istenen yeni Yahudi yerleşimleri kapsamında Gazze Şehri'ne de Yahudilerin yerleştirilmesi planlanıyordu.

İsrail'in kısa bir süre içerisinde bölgeye yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırması bekleniyor.

Bölgeden tehcir edilen siviller ise yol üzerinde kurulan kontrol noktalarında İsrail askerleri tarafından sorgulanıyor. Bunlardan bazıları İsrail tarafından alıkonularak bilinmeyen bölgelere götürülüyor.

Kaynak: Mepa News