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Siyaset Yeni bir parti kuruluyor! Tarih resmen verildi
Siyaset

Yeni bir parti kuruluyor! Tarih resmen verildi

İYİ Parti'den büyük krizle istifa eden Ümit Özdağ, yeni partiyi resmen kuruyor. Özdağ, 19 Mayıs'ta yeni hareketi kamuoyu ile paylaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 11:07:00 -
Yeni bir parti kuruluyor! Tarih resmen verildi

İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ parti kurma çalışmalarında sona geldi. Yeni partinin kamuoyuyla paylaşılması için önce 19 Mayıs tarihi belirlendi. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, tam kapanma nedeniyle nihai tarih haziran ayına alındı.

Parti programında son aşamaya gelindi

Ümit Özdağ, istifasının ardından 2 aylık süreçte yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Kurucular kurulunda yer alacak isimler tek tek belirlendi.

Yeni kurulacak partinin programı da artık son aşamada. Tüzük çalışması tamamlandı. Yeni partinin ismi üzerinde de mutabakata varıldı.

Ümit Özdağ'a destek için İyi Parti teşkilatlarından toplu istifalar gelmişti. Partinin kurulması ile gözler olası bir hareketlilik için yeniden İyi Parti'ye çevrilecek.

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Yorumlar

yucel

Canı sıkılan yapacak iş bulamayan parti kuruyor parti kurmak bu kolaysa kapanması da böyle kolay olması lazım pati çöplüğüne döndük
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1905

bukadar muhalefet partisi var bir işe yaramıyor şimdide zırt bırt yeni parti kuruluyor oldu olacak birde ekmek partisi kursunlar bari her kafadan ayrı bir ses çıkıyor yetmiyor sanki
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